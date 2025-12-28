Pictorul Gheorghe Caruțiu, una dintre personalitățile marcante ale artei vizuale constănțene și profesor la Facultatea de Arte a Universității „Ovidius” din Constanța, a încetat din viață.

Președintele Filialei Constanța 1 a Uniunii Artiștilor Plastici din România, Florentin Sîrbu, a transmis pe Facebook că trecerea la Cele Veșnice a profesorului Gheorghe Caruțiu reprezintă o pierdere majoră pentru comunitatea artistică și pentru învățământul universitar de artă. Acesta a subliniat că artistul a fost un coleg respectat și un dascăl dedicat, care și-a consacrat întreaga viață artei și educației vizuale. Sîrbu a transmis condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut, arătând că moștenirea sa artistică și educațională va rămâne vie.

Potrivit lui, Gheorghe Caruțiu a fost un artist plastic de renume, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Constanța 1 și al Asociației Internaționale a Artiștilor Profesioniști, fiind apreciat atât pentru creația sa, cât și pentru activitatea didactică prin care a format generații de studenți. Expozițiile prestigioase, proiectele curatoriale și colaborările culturale locale și internaționale i-au purtat amprenta și au demonstrat angajamentul său constant față de promovarea artei vizuale.

„Cu profund regret anunțăm trecerea la cele veșnice a profesorului Gheorghe Caruțiu, fost coleg de filială și dascăl respectat. Transmitem sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut. Astăzi comunitatea artistică constănțeană și învățământul universitar de artă sunt mai sărace odată cu trecerea în eternitate a prof. univ. dr. Gheorghe Caruțiu. (…) Ne va rămâne în amintire ca un dascăl plin de pasiune, un artist sensibil și un om dedicat comunității culturale. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris Sîrbu.

Vestea dispariției sale a stârnit numeroase reacții în mediul online, unde oameni din întreaga țară au transmis mesaje de condoleanțe și omagii, subliniind că pierderea este una imensă pentru domeniul artei și amintindu-l ca pe un profesor pasionat, un artist sensibil și un om profund dedicat comunității culturale.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace! O imensă pierdere în domeniul artei! Dumnezeu să-l odihnească în pace!Sincere condoleanțe familiei! Drum lin spre stele maestre Sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Dragul de el Un pictor foarte bun Il cunosc de 37 ani. Drum lin spre Lumină, Domnule Profesor! O să ne lipsiți extrem!🖤 Dumnezeu să-l odihnească în pace și liniște!”

Artistul s-a născut la 17 ianuarie 1957, în Constanța, și a urmat Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, pe care l-a absolvit în 1982, specializându-se în pictură.

De-a lungul carierei, Gheorghe Caruțiu a devenit membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România în anul 1990 și și-a dedicat întreaga viață atât creației artistice, cât și formării noilor generații de artiști. Din 2001, acesta a fost titular al cursurilor de Desen și Compoziție la Facultatea de Arte a Universității „Ovidius” din Constanța.

Activitatea sa artistică a fost impresionantă, cu peste o sută de expoziții personale și de grup, numeroase proiecte curatoriale și colaborări culturale, contribuind semnificativ la promovarea artei vizuale. Lucrările sale se regăsesc în colecții importante, precum cele ale Muzeului Național de Artă Contemporană al României și Muzeului de Artă din Constanța.