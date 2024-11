Aceste târguri tradiționale au apărut în Germania în timpul Evului Mediu, dar de atunci s-au răspândit în Franța, Elveția, Italia și alte orașe ale Europei.

Dacă planificați o vacanță la târgurile de Crăciun din Europa, Forbes recomandă să începeți din Strasbourg, Franța, sau cu Köln, Germania.

Iată care sunt cele mai bune Târguri de Crăciun din Europa de vizitat în 2024, conform publicației

Strasbourg

În ce perioadă se ține: 27 noiembrie – 27 decembrie 2024

Unde să stați: Hôtel Les Haras; Regent Petite France; Cour Du Corbeau

Supranumită „Capitala Crăciunului”, Piața de Crăciun din Strasbourg este una dintre cele mai vechi din Europa. Târgul de Crăciun găzduiește peste 300 de cabane din lemn răspândite în numeroase piețe.

Printre punctele de atracție se numără bradul de Crăciun de aproape 30 de metri (Le Grand Sapin), tarabele din jurul catedralei și ateliere de creație pentru copii. Putețo gusta delicioasele tarte flambate și vin fiert.

Strasbourg este situat în apropiere de granița dintre Franța și Germania, la doar două ore de mers cu trenul de Paris, ceea ce face ușoară vizitarea altor târguri de Crăciun din regiunea Alsacia. Vizitați și piața de Crăciun din Colmar (la doar 30 de minute cu trenul).

Köln

Date: 18 noiembrie – 23 decembrie 2024

Unde să stați: Legend Hotel Köln; Hotel Excelsior Ernst; Hotel Mondial Am Dom

Târgurile de Crăciun din Köln sunt fascinante. Pe scena de Crăciun amplasată în centru se organizează zeci de spectacole gratuite, de la jazzși până la spectacole de păpuși pentru copii.

La tarabele frumos aranjate puteți mânca tradiționalele vafe, cârnați la grătar, clătite cu cartofi și glühwein (vin fiert). Merită să rămâneți o noapte sau două pentru a vizita celelalte piețe de Crăciun din Köln, inclusiv Piața Îngerilor din Piața Neumarkt și Satul Nicholas din Rudolfplatz.

Dacă aveți timp, explorați și Târgul de Crăciun din Frankfurt, la doar o oră de mers cu trenul.

Viena

Date: 8 noiembrie – 6 ianuarie (date variază în funcție de piața de Crăciun)

Unde să stați: Hotel Imperial; Hotel Sacher Viena; Pensiunea Viena

De la mijlocul lunii noiembrie până în anul în care începe, multe dintre cele mai impresionante piețe din Viena sunt transformate în târguri de Crăciun. Capitala Asutriei devine una dintre cele mai bune destinații, care merită vizitată în timpul sărbătorilor.

Cea mai mare atracție o reprezintă Târgul de Crăciun, cu peste 100 de tarabe amplasate pe fundalul uimitor al Primăriei.

La fel de frumoase sunt și Târgul de Crăciun de pe Stephansplatz, Satul de Crăciun de la Palatul Belvedere și Piața de Crăciun din fața Palatului Schönbrunn.

Dacă doriți să evitați aglomerația, Viena găzduiește și câteva târguri de Crăciun mai puțin vizitate, inclusiv Piața de Crăciun ecologică de la Spittelberg și Vechea Piață de Crăciun vieneză de la Freyung, care are loc din 1772.

În toate veți găsi delicii culinare, de la punch-ul tradițional la cartofii copți acoperiți cu brânză și găluște pufoase, umplute cu gem.

Dresda

Date: 27 noiembrie – 24 decembrie 2024

Unde să stați: Hotel Taschenbergpalais Kempinski; Hotel Bülow Palais; Hotel Suitess Dresda

Considerat primul târg Crăciun din lume, Dresda Striezelmarkt datează din 1434. Se află în Altmarkt și adăpostește 200 de tarabe și alte atracții, precum cea mai înaltă piramidă de Crăciun din lume. Urcați în roata Ferris pentru a vedea căsiuțele strălucitoare de sus, încercați tradiționalul Christstollen (un fel de cozonac umplut cu fructe confiate și nuci) și participați la atelierele gratuite pentru tineri și bătrâni.

Paris

Date: 16 noiembrie – 5 ianuarie 2024

Unde să stați: Hôtel Des Grands Voyageurs; Le Meurice; Hotelul Lutetia

Parisul este un oraș magic în timpul sărbătorilor, când numeroasele târguri de Crăciun dau un nou sens renumelui de „Orașul Luminilor”.

La Magie de Noël din Grădina Tuileries oferă plimbări cu tematică de vacanță și jocuri pentru copii și un bar pentru adulți unde se poate servi șampanie.

Pentru cumpărături, vizitați Târgul de Crăciun Notre Dame, situat în Piața Viviani. Pe tarabe veți făsi produse artizanale, de la mâncăruri gourmet și eșarfe de cașmir până la jucării din lemn, lucrate manual.

În apropiere, laTârgul de Crăciun Saint-Germain-des-Prés veți găsi caiete legate în piele, bijuterii fine și produse alimentare gourmet (macarons, trufe de ciocolată, castane confiate și caviar).

Sevilla

Date: 6 noiembrie – 7 ianuarie 2024 (date variază în funcție de piața de Crăciun)

Unde să stați: Hotel Alfonso XIII; Querencia De Sevilla; Hotel Mercer Sevilla

Dacă vreți să aveți o experiență unică, mergeți în sudul Spaniei. Capitala Andaluzei se îmbracă în cele mai frumoase haine de sărbătoare, punând în prim-plan Nașterea Domnului. Cu tot ce înseamnă ea, de la piețe artizanale decorate feeric, până la spectacole muzicale stradale.

Primele semne ale apropierii Crăciunului se văd în noiembrie, la Feria de Belén, unde din afara catedralei, unde este redată scena Nașterii Mântuitorului, cu figurine sculptate și pictate manual.

La Târgul de Crăciun din Plaza de la Magdalena, care se desfășoară în mod obișnuit toată luna decembrie, veți găsi delicii locale, precum churros cu ciocolată și castane prăjite.

De asemenea, puteți cumpăra obiecte de ceramică, jucării și decorațiuni în stil andaluz de la Feria de la Artesanía Creativa, care găzduiește 70 de standuri în afara Primăriei, de la jumătatea lunii decembrie până la începutul lunii ianuarie.

Budapesta

Date: 15 noiembrie – 31 decembrie 2024

Unde să stați: Four Seasons Hotel Gresham Palace; Hotel Aria Budapesta by Library Hotel Collection; Anantara New York Palace Budapesta

Budapesta este o încântare în timpul sărbătorilor de iarnă, invitând călătorii să facă cumpărături, să patineze și să se scalde în băile termale. Cea mai mare și mai longevivă piață de Crăciun este situată în Piața Vörösmarty, unde peste 100 de cabane de lemn oferă obiecte ale meștșugarilor și delicatese culinare, inclusiv celebrul gulaș. La mai puțin de 10 minute de mers pe jos de piață, veți găsi Târgul de Crăciun de la Biserica Sf. Ștefan, care are o atmosferă mai tradițională, cu tarabe, un patinoar și animații proiectate pe biserică.

Există și târguri mai mici, inclusiv cel din Piața Erzsébet.