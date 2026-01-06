Programul supermarketurilor și mall-urilor din București de Bobotează și Sfântul Ion 2026
Supermarketuri:
Mega Image: 6 și 7 ianuarie – program normal
Auchan: 6 și 7 ianuarie – program normal
Lidl: 6 și 7 ianuarie – program normal
Kaufland: 6 și 7 ianuarie – program normal
La Cocoș: 6 și 7 ianuarie – program normal
Selgros: 6 și 7 ianuarie – program normal
Metro București Băneasa: 6 și 7 ianuarie – program normal
Carrefour: 6 și 7 ianuarie – program normal
Mall-uri:
Plaza România: 6 și 7 ianuarie – program normal
Grand Arena: 6 și 7 ianuarie – program normal
AFI Cotroceni: 6 și 7 ianuarie – program normal
Promenada Mall: 6 și 7 ianuarie – program normal
Veranda Mall: 6 și 7 ianuarie – program normal
ParkLake: 6 și 7 ianuarie – program normal
Mega Mall: 6 și 7 ianuarie – program normal
Toate magazinele și centrele comerciale vor funcționa în mod obișnuit, fără modificări de program, astfel încât cumpărăturile în București să se desfășoare normal.
Bobotează 2026. Ce este interzis să faci astăzi, 6 ianuarie
În ziua de Bobotează, tradiția interzice spălatul rufelor și curățenia generală, considerându-se o sărbătoare importantă. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să evite certurile și cuvintele urâte, deoarece se crede că acestea pot atrage spirite rele și aduc ghinion pe tot parcursul anului. Conform superstițiilor, în această zi nu se împrumută bani sau obiecte, pentru a nu pierde norocul în gospodărie. Apa sfințită, Aghiasma Mare, trebuie păstrată pe tot parcursul anului și folosită doar la nevoie, în situații speciale.
Un alt obicei important este vizita preotului cu Iordanul, care nu trebuie refuzată, deoarece refuzul ar aduce pagubă și boală. În mediul rural, preotul sfințește nu doar casele credincioșilor, ci și grajdurile și animalele. De regulă, sfințirea locuințelor se face în ajunul Bobotezei sau cu câteva zile înainte, în funcție de numărul credincioșilor din fiecare comunitate sau parohie.
De Bobotează, se recomandă totodată să nu se mănânce în exces și să se consume alcool cu moderație, chiar dacă masa este festivă.
