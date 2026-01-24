Produsul vizat de rechemare este laptele-formulă NAN Comfortis, ambalat la 800 de grame, din lotul cu numărul 53260346AA, având data-limită de consum 30 noiembrie 2027. ANSVSA precizează că măsura nu se aplică întregii game NAN Comfortis, ci doar acestui lot specific, celelalte produse nefiind afectate.

Potrivit ANSVSA, decizia de rechemare a fost luată din prudență, după identificarea unor neconformități la un ingredient furnizat de un partener extern. Există suspiciunea posibilăi prezențe a bacteriei Bacillus cereus în anumite unități din lotul respectiv.

Autoritățile precizează că până în acest moment nu au fost raportate cazuri confirmate de îmbolnăvire asociate consumului produsului retras.

Consumatorii care au achiziționat produsul din lotul menționat sunt sfătuiți să:

-nu utilizeze produsul și să nu îl ofere spre consum;

-returneze produsul la magazinul de unde a fost cumpărat, pentru recuperarea contravalorii;

-sau să contacteze Nestlé România pentru informații suplimentare.

Date de contact puse la dispoziție de operator:

Telefon gratuit: 0800 863 785 (luni–vineri, 09:00–18:00)

E-mail: contact@ro.nestle.com

Lista completă a produselor și loturilor rechemate este disponibilă pe site-ul oficial al ANSVSA:

Bacillus cereus este o bacterie larg răspândită în mediul înconjurător (sol, praf), care poate produce o toxină numită cereulidă, responsabilă de apariția toxiinfecțiilor alimentare.

Simptomele asociate includ:

-greață severă;

-vărsături;

-dureri abdominale.

Acestea pot apărea, de regulă, la 1–5 ore după consum. Cereulida este o toxină termostabilă, ceea ce înseamnă că nu este distrusă prin gătire sau reîncălzire.

Cazurile cele mai frecvente sunt asociate cu alimente precum orezul, pastele, cartofii sau mâncărurile gătite pe bază de cereale, mai ales atunci când sunt păstrate prea mult timp la temperatura camerei. Infecția este cunoscută și sub denumirea populară de „sindromul orezului prăjit”.

În majoritatea situațiilor, afecțiunea se remite spontan, însă în cazuri rare poate provoca complicații, în special la copii sau la persoane vulnerabile.

Monitorizare continuă din partea ANSVSA

ANSVSA anunță că monitorizează îndeaproape această acțiune de retragere și colaborează cu operatorul economic pentru eliminarea completă a produselor vizate de pe piață.

Siguranța alimentelor și protejarea sănătății consumatorilor rămân priorități majore pentru autoritatea sanitar-veterinară.