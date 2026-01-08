În total, au fost realizate 13.506 acțiuni de control, inclusiv verificări în trafic. Ca urmare a neregulilor constatate, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a aplicat 1.093 de amenzi, în valoare totală de 8.009.753 lei, și 580 de avertismente.

„În intervalul 1 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, ANSVSA a mobilizat toate resursele disponibile pentru a garanta că produsele de pe masa românilor sunt sigure pentru consum. Astfel au fost realizate 13.506 acţiuni de control, inclusiv în trafic. Au fost aplicate 1.093 de amenzi în valoare totală de 8.009.753 lei, precum şi 580 de avertismente. De asemenea, au fost emise 22 de Ordonanţe de Suspendare a Activităţii (OSA) şi cinci Ordonanţe de Interzicere a Activităţii. În plus, au fost retrase de la comercializare peste 28,5 tone de produse alimentare, care au fost dirijate către neutralizare. Aceste măsuri au fost luate după identificarea unor deficienţe precum depozitarea necorespunzătoare, lipsa trasabilităţii, condiţiile precare de igienă sau comercializarea produselor cu termen de valabilitate expirat”, arată un comunicat de presă al instituţiei de control.

ANSVSA amintește cetățenilor că orice sesizare privind nereguli în sectorul alimentar poate fi transmisă prin intermediul Call Center-ului gratuit, la numărul 0800.826.787, contribuind astfel la creșterea siguranței alimentare la nivel național. Aceste controale reflectă angajamentul ANSVSA de a monitoriza constant piața alimentară și de a interveni rapid pentru protecția consumatorilor.

ANSVSA a prezentat anterior bilanțul activității desfășurate în 2025, un an marcat de controale ample, sancțiuni consistente și intervenții în situații de risc sanitar-veterinar. Instituția a aplicat amenzi de aproape 90 de milioane de lei și a retras de pe piață cantități semnificative de produse alimentare neconforme, demonstrând capacitatea sistemului de a răspunde rapid riscurilor interne și cerințelor internaționale.

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a oferit un rezumat al activității desfășurate, care include date privind controalele efectuate, sancțiunile aplicate și măsurile de prevenție implementate la nivel național. Datele centralizate arată că inspectorii instituției au desfășurat peste 258.000 de acțiuni de verificare la operatorii economici din sectorul alimentar și zootehnic, aplicând mii de sancțiuni pentru nerespectarea normelor sanitar-veterinare.

Bilanțul ANSVSA pentru 2025 evidențiază următoarele:

Suma totală a amenzilor aplicate: 89.397.962 lei;

Număr total de controale: 258.578;

Număr de amenzi contravenționale: 9.461;

Număr de avertismente: 2.002;

Ordonanțe de suspendare sau interzicere a activității (temporare și definitive): 858.

De asemenea, autoritatea a dispus retragerea de la comercializare a 212.328,63 kilograme de produse alimentare – inclusiv carne, pește, lactate, legume, fructe și produse de panificație – precum și a 706.916 ouă, considerate neconforme.