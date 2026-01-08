Un bărbat din Ploiești a primit o amendă de 2.000 de lei după ce a alertat poliția, crezând că șoferul taxiului cu care se deplasa consumase alcool. Incidentul s-a petrecut în noaptea precedentă, în jurul orei 1:00, și a fost relatat de Observatorul Prahovean.

Potrivit clientului, identificat cu inițialele S.C., în timpul cursei șoferul părea confuz și nu cunoștea traseul, chiar dacă i se ofereau indicații clare. Bărbatul a mai declarat că modul de a vorbi al șoferului i-a ridicat suspiciuni privind consumul de alcool, motiv pentru care a cerut oprirea mașinii și a apelat numărul unic de urgență.

La fața locului au intervenit două echipaje de poliție, care au testat șoferul cu aparatul etilotest. Rezultatul a fost negativ, iar autoritățile au considerat apelul nejustificat, aplicând sancțiunea de 2.000 de lei pentru folosirea abuzivă a 112.

„Mi s-a părut ciudat că nu cunoaște Ploieștiul. I-am spus că îl ghidez eu, dar de mai multe ori a ratat virajele. Asta, deși îi spuneam exact unde să facă stânga sau dreapta. În plus, vorbea ciudat, ca și când ar fi consumat alcool”, a declarat pentru Observatorul Prahovean apelantul, identificat cu inițialele S.C.

S.C. a declarat că nu este de acord cu decizia și ia în calcul contestarea amenzii.

„Mi s-a reproșat că trebuia să verific înainte dacă are băutură în mașină. Cum să fac așa ceva? Eu am vrut doar să mă asigur că nu sunt pus în pericol. Reacționa greu și părea dezorientat”, a mai precizat acesta.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au subliniat că apelarea nejustificată a numărului de urgență mobilizează resurse inutile și poate afecta intervențiile reale, punând în pericol siguranța altor cetățeni.

Conform legii, apelurile abuzive la 112 se pot sancționa cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei sau cu 100–200 de ore de muncă în folosul comunității.