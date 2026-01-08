Imaginile surprinse de o cameră de bord arată patru tineri care se deplasau cu săniile, fiind tractați de un autoturism pe un drum public din Bucovăț. Înregistrarea evidențiază un comportament extrem de riscant, desfășurat în plină circulație, pe un carosabil acoperit de zăpadă.

La un moment dat, în urma unei frânări a mașinii care tracta săniile, acestea s-au izbit violent. Unul dintre tineri a căzut și a rămas întins pe șosea, într-o zonă în care putea fi oricând lovit de un alt autovehicul. Situația a fost cu atât mai periculoasă cu cât vizibilitatea și aderența erau reduse, iar drumul nu era destinat unor astfel de activități.

După cădere, ceilalți tineri au avut nevoie de câteva momente pentru a-l ridica pe prietenul lor în picioare. Din imagini se observă că acesta pare dezorientat imediat după impact, însă reușește, în cele din urmă, să se ridice de pe carosabil.

În loc să renunțe la activitatea periculoasă, tinerii au alergat ulterior după autoturismul care tractase săniile. Gestul sugerează că intenționau să continue distracția, în ciuda incidentului și a riscurilor evidente. Momentul surprins pe filmare arată cât de rapid se poate transforma o joacă aparent inofensivă într-o situație cu potențial grav.

Potrivit legislației rutiere în vigoare, respectiv Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, tractarea persoanelor cu ajutorul unui autovehicul constituie contravenție. O astfel de faptă este sancționată cu amendă și poate atrage măsuri complementare, inclusiv suspendarea dreptului de a conduce.

Autoritățile atrag atenția că asemenea comportamente pun în pericol nu doar persoanele implicate, ci și ceilalți participanți la trafic. Un accident produs în astfel de condiții poate avea consecințe grave, mai ales în sezonul rece, când carosabilul este alunecos.

Reprezentanții Poliției recomandă ca activitățile recreative pe zăpadă să fie desfășurate exclusiv în afara drumurilor publice, în zone special alese, unde nu există riscul producerii unor accidente rutiere. Distracția de iarnă poate deveni rapid un pericol real atunci când regulile de circulație sunt ignorate.