Procesul de deszăpezire pe Transalpina a intrat într-o etapă intensă, cu utilaje care acționează continuu pentru îndepărtarea stratului consistent de zăpadă. Intervențiile sunt concentrate pe unul dintre cele mai dificile sectoare montane, unde condițiile meteorologice și acumulările de zăpadă îngreunează operațiunile.

De la primele ore ale dimineții, echipele de drumari mobilizează echipamente de mare capacitate pentru a face drumul practicabil. Ritmul de lucru este susținut, însă complexitatea traseului impune prudență și verificări constante privind stabilitatea carosabilului și a versanților, scrie Observator.

„Drumarii acționează cu utilaje de deszăpezire pe sectorul dintre Rânca și Obârștea Lotrului. Sunt lucrări importante, pentru că, odată cu deschiderea Transalpinei, și numărul turiștilor va crește”, explică Laura Ilioiu, reporter la sursa citată.

În ciuda progreselor, autoritățile subliniază că drumul nu este încă sigur pentru circulație. Accesul rămâne închis, iar orice tentativă de a pătrunde pe acest tronson poate avea consecințe grave, în contextul în care utilajele operează în regim intens, iar carosabilul nu este complet eliberat.

Lucrările de deszăpezire au un impact direct asupra economiei locale, în special asupra operatorilor din turism, care depind de redeschiderea circulației pe Transalpina. Antreprenorii din zonă privesc această etapă ca pe un moment decisiv pentru sezonul estival.

Activitățile turistice din stațiunea Rânca și din împrejurimi sunt strâns legate de accesibilitatea drumului. Fără reluarea circulației, fluxul de vizitatori rămâne limitat, afectând direct veniturile din servicii turistice, cazare și activități recreative.

„Autoritățile s-au gândit să înceapă deszăpezirea și asta nu poate decât să ne bucure pe noi, cei care avem stâni pe Transalpina, cei care sunt cu cabanele în Rânca, pentru că acesta este viitorul nostru. Trebuie să punem accent pe turism”, explică Mărioara Barbu, antreprenor local.

De asemenea, există așteptări ridicate și din partea organizatorilor de evenimente și a comunităților turistice internaționale. Promovarea traseului ca destinație pentru motocicliști și turiști străini amplifică presiunea pentru finalizarea rapidă a lucrărilor.

„Noi am participat în ultima perioadă la un târg de turism la Nis, în Serbia, unde le-am promis cluburilor de bikeri care fac clisura Dunării și Transalpina că o să ne grăbim și noi cu deszăpezirea, pentru că ăsta este cel mai mare punct de atracție pe timp de vară al stațiunii Rânca și Transalpinei”, explică Nicu Mitroi, administratorul pârtiei Rânca.

În paralel cu lucrările de deszăpezire, reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri transmit un apel ferm către conducătorii auto. Aceștia sunt avertizați să nu interpreteze greșit îndepărtarea temporară a parapetelor, care este necesară exclusiv pentru accesul utilajelor.

Prezența echipamentelor grele și starea incompletă a carosabilului fac ca orice deplasare neautorizată să fie extrem de periculoasă. Autoritățile insistă asupra respectării restricțiilor până la finalizarea verificărilor tehnice.

„Facem un apel la conducătorii auto să nu intre pe acest sector de drum, chiar dacă văd că este parapetul dat la o parte, colegii noștri îi dau dimineața ca să poată să urce să lucreze. Să nu intre, pentru că acolo acționează utilaje de mare capacitate. Drumul nu este deszăpezit și riscul la care se expun ar fi unul foarte mare”, explică Cristi Tudor, reprezentant DRDP Craiova.

După finalizarea operațiunilor de dezăpezire, o echipă specializată în siguranță rutieră va evalua starea drumului. În funcție de concluziile acestei analize, se va decide dacă Transalpina poate fi redeschisă sau dacă sunt necesare lucrări suplimentare pentru securizarea traseului.

Tabel sinteză – Dezăpezire Transalpina și implicații: