Imaginile înregistrate de o cameră de supraveghere arată cum femeia mergea pe trotuar împingând căruciorul copilului, când o trotinetă electrică pe care se aflau doi tineri a apărut din spate cu viteză. Persoana aflată la ghidon a încercat să frâneze în ultimul moment, însă nu a reușit să evite coliziunea.

În urma impactului, femeia și copilul au fost proiectați la pământ. Familia victimei a sesizat poliția, iar cazul urmează să fie analizat de autorități.

Locuitorii din Chișinău spun că astfel de incidente sunt tot mai frecvente, pe măsură ce numărul utilizatorilor de trotinete electrice crește, iar spațiul disponibil pentru deplasarea în siguranță a tuturor participanților la trafic rămâne limitat.

Expertul în siguranță rutieră Ilie Bricicaru a explicat că regulile de circulație nu permit utilizarea trotinetelor electrice pe trotuarele destinate exclusiv pietonilor.

Acesta a arătat că astfel de vehicule ar trebui să circule pe carosabil sau pe infrastructura special amenajată, iar accesul pe trotuar este permis doar în situațiile în care există piste integrate sau spații comune destinate mobilității alternative.

Potrivit specialistului, viteza de deplasare a unei trotinete electrice poate fi de câteva ori mai mare decât cea a unui pieton, ceea ce mărește considerabil riscul producerii unor accidente atunci când cele două categorii folosesc același spațiu.

„Dacă o să ne uităm în reglementările de circulație – genul acesta de transport nu are ce căuta pe trotuare. Ei trebuie să utilizeze drumul sau strada și au dreptul să circule pe trotuare doar atunci când trotuarele sunt comasate cu piste. Viteza lor de circulație este practic de trei ori mai mare decât viteza de deplasare a unui pieton, respectiv riscurile sunt de trei ori mai mari, decât atunci când vor fi în fluxul de mașini”, a menționat expertul în siguranța rutieră, Ilie Bricicaru.

Expertul a atras atenția și asupra faptului că utilizatorii trotinetelor nu sunt obligați să dețină un document care să ateste cunoașterea regulilor de circulație, ceea ce poate contribui la apariția unor situații periculoase în trafic.

„Oamenii care circulă cu trotinetele nu sunt obligați să aibă măcar un document care să demonstreze că ei au trecut niște cursuri, copii aceștia nu știu niciunul regulile de circulație”.

Ilie Bricicaru consideră că dezvoltarea infrastructurii pentru mobilitatea alternativă reprezintă una dintre provocările majore ale orașelor moderne. Acesta a subliniat că legislația indică deplasarea pe drumurile publice, însă în practică există numeroase situații în care utilizatorii trotinetelor nu dispun de spații sigure și dedicate.

Specialistul a explicat că există diferențe majore între circulația pe străzi intens tranzitate și deplasarea în zone urbane cu trafic redus, iar lipsa unei rețele coerente de piste poate genera conflicte atât cu șoferii, cât și cu pietonii.

În opinia sa, discuțiile despre mobilitatea urbană trebuie însoțite de investiții concrete în infrastructură, astfel încât toate categoriile de participanți la trafic să poată circula în condiții de siguranță.

„Regulamentul circulației rutiere spune că el trebuie să circule pe drum, dar eu atunci mă întreb pe care tip de drum?! Fiindcă una e să circuli pe un drum cu o funcție de tranzit, unde este 90 km la oră sau aceeași 50 și alta e să circuli într-o zonă istorică. Se vorbește foarte mult de mobilitate urbană, doar că în realitate, de vorbit e simplu – este mai complicat de a construi infrastructură pentru ei”, a subliniat expertul în siguranța rutieră.

Într-un răspuns transmis pentru TV8, Direcția Generală Mobilitate Urbană din cadrul Primăriei Chișinău a precizat că gestionarea incidentelor și aplicarea sancțiunilor în astfel de situații intră în competența poliției.

Reprezentanții instituției au arătat că în municipiu există deja piste pentru bicicliști și benzi dedicate transportului public pe care este permisă și circulația trotinetelor electrice, conform reglementărilor în vigoare.

Autoritățile locale au recunoscut că infrastructura necesită extindere și modernizare, însă au subliniat că dezvoltarea acesteia nu poate înlocui obligația utilizatorilor de a respecta regulile de circulație. Potrivit reprezentanților municipalității, siguranța pietonilor trebuie să rămână o prioritate pentru toți participanții la trafic, indiferent de mijlocul de transport utilizat.