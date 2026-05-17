Inițiativa legislativă din Republica Moldova a fost votată de Parlament în lectura a doua pe 14 mai și stabilește în Codul contravențional procedurile privind constatarea, notificarea și executarea sancțiunilor aplicate șoferilor care comit abateri rutiere.

Prin acest proiect, autoritățile de la Chișinău urmăresc ca toți conducătorii auto care încalcă regulile de circulație să fie sancționați în mod egal, indiferent dacă provin din Republica Moldova sau din alte state.

Vicepreședintele Comisiei juridice, pentru numiri și imunități, Igor Chiriac, a declarat că proiectul reprezintă o prioritate națională inclusă în Programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Acesta a precizat că pentru examinarea inițiativei legislative în lectura a doua nu au fost depuse amendamente.

Conform noilor prevederi, șoferii care vor încălca regulile de circulație vor primi un aviz care va include detalii despre abaterea comisă, sancțiunea aplicată, modalitățile de achitare a amenzii și informații privind contestarea acesteia.

Persoanele sancționate vor putea accesa, prin intermediul unui link sau al unui cod QR, un portal informativ european dedicat încălcărilor regulilor de circulație. Proiectul mai prevede și posibilitatea examinării cauzelor la distanță, prin videoconferință.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) din Republica Moldova a desemnat recent un punct național de contact în cadrul Inspectoratul Național de Securitate Publică al Inspectoratul General al Poliției, instituție care va asigura schimbul transfrontalier de informații. În lectura a doua, proiectul de lege a fost votat de 71 de deputați, potrivit sursei menționate.

Potrivit informațiilor publicate de Parlamentul Republicii Moldova, noul mecanism va permite autorităților să utilizeze sisteme internaționale precum EUCARIS pentru identificarea proprietarilor vehiculelor înmatriculate în alte state care sunt surprinse încălcând regulile de circulație cu ajutorul camerelor și al sistemelor tehnice de supraveghere.

În anul 2025, autoritățile din Republica Moldova au înregistrat peste 100.000 de încălcări ale regulilor de circulație comise de șoferi care conduceau vehicule înmatriculate în alte state. Cu toate acestea, doar aproximativ 20% dintre cazuri au putut fi soluționate prin identificarea conducătorilor auto și aplicarea sancțiunilor corespunzătoare.