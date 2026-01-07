Șoferii care au peste 70 de ani vor trebui să își verifice vederea la fiecare trei ani, conform unor planuri de schimbare a regulilor de circulație din Marea Britanie. Aceste schimbări fac parte din noua strategie a guvernului pentru siguranța pe șosele, care va fi prezentată miercuri.

Alte propuneri includ scăderea limitei legale de alcool în sânge în Anglia și acordarea de puncte de penalizare pentru cei care nu poartă centura de siguranță.

În 2024, aproape unul din patru șoferi decedați avea 70 de ani sau mai mult, arată datele Guvernului de la Londra. Medicii recomandă persoanelor peste 60 de ani să își facă controale medicale la ochi la fiecare doi ani, pentru că astfel se pot descoperi și alte probleme de sănătate.

Șoferii trebuie să poată citi numerele de înmatriculare de la 20 de metri, conform Agenției pentru Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

În prezent, șoferii nu trebuie să dovedească că sunt apți să conducă după ce obțin permisul. Ei trebuie doar să anunțe Agenția pentru Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor dacă nu mai pot conduce, dar acest sistem se bazează pe auto-raportare.

Ministrul pentru Transport Local, Lilian Grenwood, a reamintit că șofatul este foarte important pentru bunăstarea persoanelor în vârstă și îi ajută să rămână independenți, dar că trebuie și să fie siguranță pentru toți pe drumuri. El a adăugat că, pe măsură ce numărul persoanelor în vârstă crește, planurile guvernului vor încerca să păstreze libertățile personale, dar în același timp să adopte măsuri care să salveze vieți.

„Știm că șofatul poate fi foarte important pentru bunăstarea persoanelor în vârstă și le poate ajuta să trăiască independent, dar trebuie, de asemenea, să ne asigurăm că toată lumea este în siguranță pe drumurile noastre. Pe măsură ce populația vârstnică a țării crește, planurile noastre din prima strategie de siguranță rutieră din ultimul deceniu vor păstra, acolo unde este posibil, libertățile personale, adoptând în același timp măsuri pentru salvarea de vieți”, a precizat Greenwood.

În 2024, o anchetă judiciară privind moartea a patru persoane ucise de șoferi cu probleme de vedere a ajuns la concluzia că aplicarea standardelor de vedere pe drumurile publice era ineficientă și nesigură.

Dr. James Adeley, medic legist șef al Coroanei pentru Lancashire, a precizat că Marea Britanie este una dintre doar trei țări care se bazează pe auto-raportarea problemelor de vedere care afectează capacitatea de a conduce.

În raportul său pentru secretarul pentru transporturi, Heidi Alexander, medicul a explicat că acest sistem le permite șoferilor să mintă despre starea lor de vedere, să ignore recomandările de a nu conduce și să nu anunțe Agenția pentru Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor dacă nu mai sunt apți să conducă.