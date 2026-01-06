Poliția Română a transmis un mesaj public privind siguranța rutieră, după ce polițiștii din județul Brașov au identificat mai multe situații în care șoferii au pus în pericol traficul prin acțiuni deliberate la volan. Intervențiile au avut loc în zone circulate, inclusiv în sensuri giratorii, unde astfel de comportamente pot genera rapid incidente grave.

Autoritățile precizează că aceste cazuri nu sunt izolate și că monitorizarea traficului a fost intensificată pentru a preveni producerea unor accidente.

În timpul acțiunilor desfășurate, polițiștii brașoveni au surprins șoferi care au efectuat drifturi, accelerări bruște și alte manevre realizate intenționat, fără a ține cont de siguranța celorlalți participanți la trafic. Aceste comportamente au fost încadrate drept agresivitate în trafic, conform legislației rutiere în vigoare.

Reprezentanții Poliției Române subliniază că astfel de acțiuni nu pot fi considerate demonstrații de îndemânare la volan, întrucât cresc riscul pierderii controlului asupra vehiculului și pot duce la accidente grave.

Poliția Română transmite că drifturile, accelerările bruște și manevrele efectuate intenționat, care pun în pericol siguranța rutieră, nu reprezintă dovadă de îndemânare la volan, ci un comportament periculos.

În ultimele zile, polițiștii brașoveni au surprins mai multe astfel de abateri comise de șoferi care au ales teribilismul în locul responsabilității.

În urma constatării acestor fapte, polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale și măsuri complementare, inclusiv reținerea permisului de conducere. Autoritățile arată că legea se aplică indiferent de locul în care sunt comise aceste fapte, fie pe drumurile publice, fie în parcările deschise circulației.

Scopul acestor sancțiuni este reducerea riscului de accidente și descurajarea comportamentelor periculoase în trafic.

„Pentru toate aceste fapte, au fost aplicate sancțiuni contravenționale și s-a dispus măsura reținerii permisului de conducere cu suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile”, susține Poliția Română.

Potrivit Codului Rutier, agresivitatea în trafic include efectuarea manevrelor care pun în pericol siguranța rutieră, inclusiv derapajele controlate realizate intenționat.

Legea se aplică indiferent dacă aceste manevre au loc pe drumurile publice sau în parcări deschise circulației.

Poliția Română încurajează participanții la trafic să raporteze comportamentele periculoase observate, pentru a sprijini intervenția rapidă a autorităților.

Șoferii care observă astfel de comportamente le pot raporta autorităților accesând platforma MAI la secțiunea „Abateri rutiere”.