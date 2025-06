Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Adrian Crețoiu și Iulian Stanciu, președintele grupului eMAG, intenționează să preia Argenta SRL.

Achiziția se realizează prin intermediul a două companii românești, First All Energy Europe SRL, controlată de Adrian Crețoiu, și Inspire Asset Management SRL, aflată sub conducerea lui Iulian Stanciu. Ambele companii activează în domeniul consultanței pentru afaceri și management.

Argenta SRL este specializată în realizarea de construcții metalice, construcții pentru proiecte utilitare dedicate fluidelor, precum și alte proiecte inginerești.

„Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Adrian Creţoiu, prin intermediul First All Energy Europe S.R.L. şi Iulian Stanciu, prin intermediul Inspire Asset Management S.R.L., intenţionează să preia Argenta SRL”, a transmis autoritatea de concurenţă.

Nu au fost identificate îndoieli privind compatibilitatea tranzacției cu un mediu concurențial

După o analiză atentă, Consiliul Concurenței a concluzionat că operațiunea nu creează obstacole semnificative în calea concurenței pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia.

Potrivit autorității, nu au fost identificate îndoieli serioase privind compatibilitatea tranzacției cu un mediu concurențial normal.

Decizia privind autorizarea acestei preluări va fi publicată pe site-ul oficial al autorității naționale de concurență, după ce vor fi eliminate informațiile cu caracter confidențial.

eMAG a anunțat investiții de 1,2 miliarde lei și creștere de 12% a cifrei de afaceri

Amintim că grupul eMAG a realizat în anul fiscal pe care l-a încheiat în martie 2025 o cifră de afaceri consolidată de 11,2 miliarde de lei, în creștere cu 12% față de anul anterior. În această perioadă, Grupul eMAG a plătit către stat taxe în valoare de 900 de milioane de lei.

De asemenea, compania a anunțat un nou plan de investiții de peste 1,2 miliarde de lei pentru următoarele 12 luni, direcționat către tehnologie, logistică și susținerea antreprenoriatului, iar prin acesta va continua să susțină dezvoltarea economiei digitale.