Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, a subliniat că această vizită demonstrează recunoașterea contribuției constante a României la securitatea colectivă și confirmă poziția sa solidă ca aliat responsabil și furnizor de securitate în regiunea Mării Negre.

Deputatul PSD Mihai Fifor a afirmat că prezența Secretarului General al NATO la București reprezintă o dovadă clară a respectului față de rolul activ pe care România îl are în cadrul Alianței. El a evidențiat faptul că vizita lui Mark Rutte transmite un mesaj de încredere, respect și apreciere pentru implicarea țării în consolidarea securității euroatlantice.

Fifor a amintit că România și-a respectat angajamentele financiare în domeniul apărării, alocând anual 2% din PIB pentru acest sector, conform deciziilor asumate în cadrul NATO. În plus, există intenția de a majora această contribuție până la 5% din PIB, potrivit angajamentelor asumate la Summitul NATO de la Haga. Acest efort bugetar, consideră fostul ministru, demonstrează seriozitatea României în îndeplinirea obligațiilor sale ca stat membru al Alianței.

„Vizita Secretarului General al NATO transmite un mesaj puternic de încredere, respect și apreciere față de România și față de contribuția țării noastre la securitatea colectivă a Alianței”, a transmis Fifor.

În același timp, Mihai Fifor a reamintit de participarea României la misiuni internaționale importante în teatre de operații precum Irak și Afganistan, aspect care confirmă statutul țării ca partener credibil, activ și implicat în misiunile NATO.

Fostul ministru al Apărării a punctat și importanța dezvoltării capacităților interne de apărare, subliniind că protejarea securității naționale începe pe plan intern. În acest context, el a evidențiat necesitatea revitalizării industriei naționale de apărare, precum și a investițiilor în cercetare, inovație și tehnologie, elemente esențiale pentru consolidarea capacităților defensive ale României.

„Pentru România, apărarea nu se oprește la granițele NATO, apărarea începe de acasă. Este momentul să accelerăm revitalizarea industriei naționale de apărare”, a mai spus Mihai Fifor.

Mihai Fifor a prezentat NATO Industry Forum 2025 ca pe o oportunitate strategică majoră pentru România. Evenimentul oferă șansa de a întări poziția țării ca furnizor de securitate în regiunea Mării Negre și de a atrage investiții prin mecanisme europene precum SAFE, dar și prin finanțări din bugetul Ministerului Apărării.

În opinia sa, vizita lui Mark Rutte la București nu reprezintă doar un moment diplomatic, ci și o recunoaștere a maturității României în cadrul NATO, confirmând încrederea deplină a Alianței în capacitatea țării de a contribui la stabilitatea regională și globală.

„Vizita lui Mark Rutte nu este doar un eveniment diplomatic, ci o recunoaștere a maturității României ca stat membru NATO și o confirmare a încrederii depline a Alianței în țara noastră”, a completat Fifor.

NATO Industry Forum 2025 va fi organizat la București în perioada 5-6 noiembrie 2025, reunind lideri politici, reprezentanți ai industriei de apărare și oficiali ai Alianței Nord-Atlantice. Prezența Secretarului General al NATO la acest eveniment reafirmă importanța strategică a României în arhitectura de securitate a regiunii și în cadrul Alianței Nord-Atlantice.