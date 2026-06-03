Vizită surpriză la Kiev. Şeful NATO, Mark Rutte, întrevedere scurtă cu Volodimir Zelenski

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ajuns miercuri la Kiev într-o vizită neanunțată, confirmată inițial de operatorul feroviar ucrainean. Sosirea oficialului a fost făcută publică printr-o postare pe rețelele de socializare, ulterior ștearsă, în care era anunțată prezența sa pe peronul gării din capitala ucraineană.

Prezența lui Mark Rutte la Kiev intervine pe fondul unei noi serii de atacuri aeriene lansate de Rusia asupra teritoriului ucrainean, cu impact major asupra capitalei. În ultimele săptămâni, Kievul a fost ținta unor lovituri considerate de amploare, soldate cu victime și pagube semnificative.

Operatorul feroviar național al Ucrainei a transmis inițial un mesaj în care preciza: „Astăzi, la gara din Kiev, îl primim cu bucurie pe secretarul general al NATO, Mark Rutte”, mesaj însoțit de imagini cu oficialul pe peron. Ulterior, postarea a fost ștearsă, fără explicații suplimentare publice.

Vizita are loc într-un moment marcat de intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene. În ultimele zile, loviturile aeriene au vizat în special zone urbane importante, inclusiv Kievul și alte orașe din estul țării, generând pierderi de vieți omenești și distrugeri extinse.

NATO Secretary General Mark Rutte has arrived in Kyiv on an unannounced visit, according to Ukrainian Railways “Ukrzaliznytsia.“ Photo: Ukrzaliznytsia pic.twitter.com/isnjI3HFOI — KyivPost (@KyivPost) June 3, 2026

Potrivit autorităților ucrainene, atacurile desfășurate cu rachete și drone au continuat să afecteze mai multe regiuni, iar bilanțul victimelor a crescut după loviturile recente asupra capitalei și asupra orașului Dnipro.

Președintele Volodimir Zelenski, care urmează să aibă o întrevedere cu Mark Rutte, a reiterat apelurile adresate statelor membre NATO pentru consolidarea sprijinului militar. Accentul acestor solicitări vizează în special protecția Ucrainei împotriva atacurilor cu rachete balistice rusești, considerate o amenințare constantă asupra infrastructurii și populației civile.

În paralel, autoritățile de la Kiev au subliniat că sprijinul alianței este esențial în actualul context de securitate, marcat de intensificarea confruntărilor.

Vizita oficialului NATO survine la scurt timp după ce drone ucrainene au lovit obiective energetice și militare din zona orașului Sankt Petersburg, în nordul Rusiei. Atacurile au avut loc în timpul unui forum economic la care participau oficiali și invitați internaționali.

În același timp, în Ucraina, atacurile rusești desfășurate cu o zi înainte au provocat moartea a 23 de persoane, potrivit datelor comunicate de autorități, în urma loviturilor asupra Kievului și a orașului Dnipro.