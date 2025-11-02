Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat duminică, 2 noiembrie, că secretarul general al NATO, Mark Rutte, va efectua o vizită oficială la București în data de 12 noiembrie, în contextul organizării, a doua zi, a Forumului NATO dedicat industriei de apărare.

„Domnul Rutte va veni la București miercuri, iar joi deschidem Forumul NATO dedicat industriei de apărare. (…) Din punct de vedere al securității, chiar zilele acestea avem un mare exercițiu NATO pe teritoriul României, cu peste 5.000 de soldați. Forumul industriei NATO se organizează o dată la doi ani, iar acum are loc la București”, a declarat Nicușor Dan.

Evenimentul este considerat unul dintre cele mai importante reuniuni internaționale dedicate cooperării industriale și tehnologice în domeniul apărării, aducând la aceeași masă reprezentanți ai statelor membre, ai Alianței și ai mediului privat. România găzduiește pentru prima dată această conferință, într-un context regional tensionat, marcat de războiul din Ucraina și de dezbateri privind poziționarea NATO pe flancul estic.

Întrebat dacă România ar putea primi un număr suplimentar de trupe NATO, altele decât cele americane, președintele a confirmat că există astfel de discuții la nivelul Alianței, însă fără detalii suplimentare. Declarația vine în contextul în care, în ultimele săptămâni, mai multe state membre au anunțat consolidări ale prezenței militare în regiune.

În legătură cu dezbaterile din Congresul Statelor Unite, unde un grup de parlamentari intenționează să blocheze planul administrației Trump privind reducerea prezenței militare americane în Europa de Est, Nicușor Dan a subliniat că relațiile bilaterale rămân stabile.

„Este o dezbatere internă, în care nu interferăm. Din perspectiva securității, România este o țară sigură. Relația dintre România și SUA este una stabilă și predictibilă. Este, desigur, un gest cu o anumită simbolistică, dar în niciun caz nu putem vorbi despre o afectare a securității.”

Președintele a insistat că România beneficiază de garanții de securitate solide în cadrul NATO și că poziția sa strategică în regiunea Mării Negre rămâne una prioritară pentru Alianță.

Referindu-se la viitoarea sa vizită la Washington, Nicușor Dan a precizat că accentul va fi pus pe cooperarea economică și atragerea de investiții americane.

„Cel mai important aspect în relația viitoare dintre SUA și România este o prezență economică mult mai mare a companiilor americane în țara noastră. Aceasta este, de fapt, miza principală a vizitei și ea trebuie pregătită foarte bine din punct de vedere economic.”

Potrivit acestuia, consolidarea parteneriatului strategic trebuie să includă nu doar dimensiunea militară, ci și una economică și tehnologică, în special în sectoarele de energie, infrastructură și securitate cibernetică.

Întrebat cum vede colaborarea cu viitorul primar general al Capitalei, indiferent de formațiunea politică, Nicușor Dan a menționat că, pentru moment, prioritatea o reprezintă organizarea referendumului local din 7 decembrie.

„Înainte de 7 decembrie are loc un referendum cu două chestiuni fundamentale: una legată de legea urbanismului și cealaltă de codul fiscal și de legea bugetului național — domenii în care, ca președinte, am un cuvânt de spus. Nu mai reiau motivele pentru care aceste întrebări pot corecta problemele care au afectat Bucureștiul mult timp.”

Referendumul este considerat de președinte un pas esențial pentru modernizarea cadrului legal urbanistic și fiscal, în vederea unei dezvoltări urbane coerente și sustenabile.