Președintele Nicușor Dan a comentat, într-o conferință de presă susținută sâmbătă, situația actualei coaliții de guvernare și speculațiile privind o posibilă schimbare la vârful Guvernului. Șeful statului a subliniat că nu există motive de îngrijorare în privința stabilității politice și a insistat că actuala majoritate are o bază solidă în Parlament.

„Avem o majoritate parlamentară stabilă și dovedită”, a declarat Nicușor Dan, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor despre tensiunile tot mai vizibile dintre liderii PSD, PNL și USR, care și-au adresat, în ultimele zile, acuzații publice legate de modul în care este gestionată guvernarea.

Întrebat dacă recentele divergențe dintre partenerii de guvernare pot afecta stabilitatea executivului, președintele a arătat că aceste conflicte sunt „parte din dinamica firească a unei coaliții” și că, în ciuda disputelor, „Guvernul are capacitatea să-și continue activitatea”.

Declarațiile vin pe fondul unor tensiuni tot mai accentuate între liderii celor trei partide, care s-au acuzat reciproc de blocaje administrative și de lipsa unor decizii unitare în privința reformelor asumate prin PNRR.

Jurnaliștii și l-au întrebat pe Nicușor Dan ce s-ar întâmpla în situația ipotetică în care premierul Ilie Bolojan și-ar depune mandatul și dacă există posibilitatea ca în locul său să fie desemnat Călin Georgescu, fost expert ONU, despre care au circulat speculații în spațiul public.

Președintele a reacționat cu umor, izbucnind în râs înainte de a răspunde.

„Nu există o astfel de alternativă! Nu este luat în calcul un astfel de scenariu”, a spus Nicușor Dan, vizibil amuzat, în timp ce reacția sa a stârnit zâmbete și în rândul celor prezenți.

Replica președintelui a fost interpretată drept un semnal clar că posibilitatea unei schimbări la Palatul Victoria nu se află pe masa discuțiilor politice, iar coaliția își menține, cel puțin pentru moment, unitatea.

Presiune înainte de an electoral

Discuțiile privind stabilitatea coaliției au fost alimentate de apropierea campaniei electorale pentru alegerile locale și parlamentare din 2025, când partidele își vor redefini strategiile și vor încerca să se diferențieze în fața electoratului.

Deși conflictele interne au devenit mai vizibile, surse politice susțin că nici PSD, nici PNL, nici USR nu își doresc o criză guvernamentală înaintea scrutinelor.