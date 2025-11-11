Producătorii auto chinezi se grăbesc să cucerească noi piețe pentru vehiculele lor cu “energie nouă“ (vehicule electrice și hibride) deoarece în țara lor se confruntă cu eliminarea subvențiilor și cu războaie nemiloase de prețuri. Acest efort de expansiune este vizibil în creșterea cotei de piață în Europa.

În luna septembrie, 88.800 de vehicule chinezești au intrat pe piața auto din Europa de Vest, reprezentând o cotă de piață record de 8% și depășind cele 86.700 de vehicule ale producătorilor coreeni, ceea ce se traduce într-o cotă de 7,8% din piața totală de 1,11 milioane, potrivit unui raport al Schmidt Automotive Research.

Conform unui alt raport, al firmei de cercetare Dataforce, în septembrie companiile chineze conduse de BYD, SAIC Motor MG și Chery Auto au înregistrat o creștere a cotei de vânzări pe întreaga piață europeană a autoturismelor la un nivel record de 7,4%, marcând cea mai bună performanță de până în prezent.

Aceasta reprezintă o creștere spectaculoasă de la doar 3,3% în septembrie 2024, practic mai mult decât dublarea cotei de piață de la un an la altul.

Dacă ne uităm la mărci specifice, SAIC Motor și-a mărit cota de piață în Europa (UE, AELS și Marea Britanie) în septembrie cu 75% față de aceeași perioadă a anului trecut.

BYD a înregistrat o creștere de aproape 400% în timp ce cel mai mare concurent al său în domeniul vehiculelor electrice, Tesla, a pierdut 10% din cota de piață în aceeași perioadă.

Cele mai recente date arată că BYD a înregistrat în octombrie de peste patru ori mai multe vehicule decât Tesla în Germania și de aproape șapte ori mai multe în Marea Britanie.

Între timp, investitorii Tesla au aprobat un pachet de compensare record de un trilion de dolari pentru Elon Musk, în speranța unei redresări.

Tesla, care se îndreaptă spre al doilea an de scădere a vânzărilor, va urmări să crească producția cu aproximativ 50% până la sfârșitul anului 2026, a declarat Musk.

Tesla este, de asemenea, pregătită să adopte o traiectorie către alte linii de afaceri, cum ar fi Robotaxi și robotul Optimus, dar până în prezent 73% din cifra de afaceri a companiei provine din vânzările de automobile. Această redresare ar putea necesita timp, în timp ce producătorii chinezi nu își întrerup eforturile de expansiune.

BYD se grăbește acum să-și finalizeze fabrica din Ungaria, vicepreședintele executiv Stella Li confirmând în timpul unei recente conferințe de presă la Zhengzhou că utilajele pentru prima unitate de producție europeană a BYD sunt programate să fie instalate până la sfârșitul acestui an. Producția de probă a fabricii este programată pentru primul trimestru al anului 2026, iar producția de serie ar putea începe în al doilea trimestru. BYD intenționează ca, până în al doilea trimestru al anului 2026, să aibă în Europa și 200-300 de stații de încărcare rapidă cu o putere maximă de 1000 kW.

Pentru producătorii chinezi de mașini cu ”energie nouă” (EV și hibride), expansiunea globală este vitală, deoarece piața internă este extrem de aglomerată, iar companiile sunt angajate în războaie dure de prețuri.

Vânzările de autoturisme din China au scăzut în octombrie pentru prima dată în mai bine de un an, deoarece eliminarea treptată a programelor de schimb și a subvențiilor guvernamentale locale afectează cererea, a raportat Bloomberg.

Vânzările cu amănuntul de autoturisme, inclusiv sedanuri, SUV-uri și minivanuri, au scăzut cu 0,8% în octombrie față de anul precedent, potrivit datelor Asociației Chineze a Autoturismelor. Excluzând scăderea din ianuarie datorată sărbătorii Anului Nou Chinezesc, când vânzările sunt de obicei mai slabe, aceasta este prima contracție din august 2024. În ciuda cifrelor mai slabe din octombrie, vânzările cu amănuntul de autoturisme în primele 10 luni ale acestui an au crescut cu 8,3%, potrivit datelor asociației.

Tesla a fost una dintre favoritele investitorilor în ultimii ani. Este a doua cea mai deținută acțiune de către investitorii români și globali pe platforma eToro. Situația pieței s-a schimbat însă în ultimul an, atât Tesla, cât și BYD luptându-se cu o concurență crescută și marje în scădere. Cu toate acestea, există diferențe majore între giganții EV.

În timp ce Tesla pare a fi o companie atipică, care transformă clienții în fani și majoritatea acționarilor într-o comunitate de adepți, BYD este analizată mai mult prin performanțele sale decât prin eforturile sale viitoare. Cu toate acestea, ambele companii vor trebui să demonstreze că pot naviga prin marje în scădere și că pot oferi performanțe acționarilor lor.