Elon Musk a spus că, în viitor, banii cash ar putea dispărea, iar valoarea lucrurilor și serviciilor ar putea fi măsurată în energie. El le-a recomandat acționarilor Tesla să păstreze acțiunile companiei.

Musk a făcut aceste comentarii în cadrul unei întâlniri cu acționarii Tesla. El a explicat că, la un moment dat, valoarea ar putea fi calculată nu în bani, ci în funcție de câtă energie produce sau consumă ceva.

Musk a spus că este posibil ca, într-o zi, să nu mai existe deloc bani — sau, dacă vor exista, să fie măsurați în wați, adică în cantitatea de energie produsă.

Tot în această discuție, el a glumit spunând că acționarii ar trebui „să țină Tesla pe acțiuni”, adică să nu le vândă.

„Poate că nu vor mai exista bani deloc. Sau, dacă vor exista, vor fi măsurați în wați. De exemplu, câtă energie poate fi produsă în termeni de electricitate?”, a afirmat Musk, potrivit UNN.

Este de menționat că, vineri, acțiunile Tesla au scăzut cu peste 3%, ceea ce a dus la o pierdere de aproximativ 10 miliarde de dolari din averea lui Musk.

Această scădere a venit după ce acționarii au aprobat un plan de plată care ar putea să-i aducă miliardarului până la 1 trilion de dolari în următorii zece ani.

Banca Centrală Europeană (BCE) plănuiește să lanseze o nouă monedă digitală, care ar putea apărea până în 2029. Proiectul are ca scop crearea unui sistem european de plăți propriu, care să nu depindă de marile companii americane precum Visa, Mastercard sau PayPal, ce controlează acum majoritatea plăților online.

Prin această monedă digitală, BCE vrea să le ofere oamenilor o metodă de plată sigură și controlată de Europa.

După ce a terminat etapa de pregătire, BCE a început să construiască sistemul tehnic pentru euro digital. Următorii pași sunt foarte importanți.

În 2026, Uniunea Europeană trebuie să aprobe Regulamentul pentru euro digital, care va stabili regulile oficiale pentru această monedă.

În 2027 va începe o fază de testare, cu primele tranzacții experimentale, pentru a verifica dacă sistemul este sigur și funcționează bine.

Lansarea oficială este planificată pentru 2029, când toți cetățenii europeni vor putea folosi euro digital.

Deși euro digital seamănă cu plățile prin card sau aplicații, el funcționează diferit. Plățile cu carduri sau aplicații folosesc bani creați de băncile comerciale, adică bani care reprezintă un credit față de bancă.

Euro digital, în schimb, este un transfer direct de bani emisi de banca centrală, ca și cum ai da o bancnotă, dar în formă electronică. Nu trebuie confundat cu criptomonedele: euro digital nu va avea preț variabil, nu va folosi blockchain public și nu va fi creat de firme private. Va fi monedă oficială, stabilă și garantată de BCE.