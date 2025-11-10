Fondul de Inovare al Uniunii Europene a aprobat finanțarea proiectului CCS Holcim România – Carbon Hub CPT01, considerat o etapă crucială în procesul de decarbonizare a industriei construcțiilor din Europa de Est. Inițiativa prevede captarea dioxidului de carbon rezultat din producția de ciment și var la Câmpulung și stocarea sa permanentă în subteran, contribuind semnificativ la reducerea emisiilor industriale.

Proiectul este primul sistem onshore CCS complet integrat din regiune, capabil să capteze simultan emisii de CO₂ din ambele procese — ciment și var — și să le transporte către depozite geologice sigure. România devine astfel una dintre țările-pionier în implementarea tehnologiilor de captare și stocare a carbonului (CCS) la scară industrială.

Partener strategic al proiectului este compania Carmeuse, care contribuie cu expertiza sa în domeniul soluțiilor de var și calcar, consolidând lanțul valoric al inițiativei.

Proiectul Carbon Hub CPT01 a fost gândit ca un parteneriat public–privat, Holcim România subliniind sprijinul primit din partea autorităților naționale, dar și nevoia urgentă de adoptare a legislației secundare privind transportul și stocarea CO₂.

Reprezentanții companiei au atras atenția că întârzierile în procedurile de autorizare pot încetini tranziția climatică, într-un moment în care acțiunea rapidă este esențială.

Prin această finanțare, Holcim va accelera strategia NextGen Growth, care reunește mai multe proiecte europene de captare a carbonului, bazate pe tehnologii mature și parteneriate extinse. Inițiativa de la Câmpulung include toate etapele lanțului CCS – de la captare la transport și stocare geologică sigură – și este aliniată obiectivului Holcim de a produce ciment cu emisii net zero până în 2032.

Proiectul va trece acum la faza de proiectare și autorizare, cu obiectivul de a începe construcția până la sfârșitul deceniului și de a realiza prima captare de CO₂ în anul 2032. Reușita sa depinde de colaborarea dintre industrie, autorități și societate, pentru ca România să devină un model regional al tranziției către o economie sustenabilă.

„Suntem onorați că Fondul de Inovare al UE sprijină proiectul nostru CCS din România — o premieră pentru regiunea Europei de Est. În calitate de lider în soluții de construcții sustenabile, misiunea noastră este să decarbonizăm industria construcțiilor. Această finanțare reprezintă un semn de încredere în tehnologiile de ultimă generație și face proiectul nostru de captare a carbonului mai viabil și mai scalabil. În același timp, este esențial să continuăm să avem sprijinul autorităților române și europene pentru a transforma acest proiect în realitate. Mulțumim Uniunii Europene, companiei Carmeuse și tuturor partenerilor noștri pentru încrederea și colaborarea care fac posibil acest pas istoric”, a transmis Bogdan Dobre, CEO Holcim România.