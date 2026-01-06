Cea mai bună parte a acestei bătălii este faptul că toate aceste eforturi și ambiții ajută la protecția mediului, pentru că, în acest caz, mai mulți înseamnă mai repede și mai bine. Unii jucători avansează mai repede decât alții în cursa spre o lume verde, iar la momentul actual, Orientul Mijlociu se poziționează în pole position.

În ultimele două decenii, această parte a lumii a fost privită aproape exclusiv prin prisma resurselor sale petroliere și a economiilor construite pe exportul acestora. Însă, de la începutul noului deceniu, prinde contur o schimbare de paradigmă – Orientul Mijlociu începe să investească masiv în energia curată și se transformă din simbolul de odinioară al dependenței de combustibili fosili într-un laborator al inovației energetice.

Această tranziție nu este doar un răspuns la presiunile climatice globale, ci și o strategie de diversificare economică și securitate pe termen lung.

Există tot mai multe exemple de proiecte de succes, dar Dubaiul se poziționează în avangarda acestui efort. Cu o viziune pe jumătate de secol și cu inițiative de o amploare fără precedent, Emiratele Arabe Unite își propun să devină un lider global în energie regenerabilă.

În centrul acestei strategii ambițioase se află un proiect impresionant: Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park din Dubai. Proiectul se remarcă prin modul în care combină inovația tehnologică cu un model de business capabil să atragă capital privat din întreaga lume. Într-un moment în care numeroase state caută soluții pentru reducerea emisiilor de carbon, Dubaiul încearcă să arate că tranziția energetică nu este doar posibilă, ci și profitabilă.

Sunt demersuri integrate într-o strategie pe termen lung, în care lucrurile par să fie bine gândite și puse la punct. Dubaiul a reușit să-și transforme provocările climatice într-un atu strategic. Un oraș amplasat în Deșertul Arabiei, cu un climat arid, urbanizare extremă și temperaturi care vara depășesc 48 de grade Celsius, este acum un pol al sustenabilității.

Emiratele Arabe Unite demonstrează astfel că nu sunt doar un exemplu regional, ci un posibil lider mondial în domeniul energiei curate. Strategiile de reducere a emisiilor de carbon și de atingere a pragului de 75% energie curată în următorii 25 de ani, obiectiv inclus în „Strategia Dubai pentru Energie Curată 2050”, par fezabile și arată calea spre un viitor mult mai verde.

Aceste obiective nu sunt doar simple exerciții de imaginație, ci fac partre dintr-un plan cu investiții masive, parteneriate globale și tehnologii de ultimă oră, centrat pe proiectul Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, care a captat atenția lumii.

Prin investiții de miliarde și parteneriate internaționale, Emiratele Arabe construiesc un adevărat oraș în mijlocul deșertului, care va deveni un laborator de inovare și un simbol al sustenabilității. Experții spun că într-o lume post-petrol, cei care aleg astăzi soarele vor deține mâine puterea.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park nu este doar o sursă uriașă de energie, ci o declarație de intenție, un exemplu de leadership strategic. Cel mai mare parc solar din lume este amplasat la 50 de kilometri de centrul orașului Dubai. Momentan, este încă în construcție, dar odată ce va fi finalizat, acesta va avea o capacitate instalată de 5.000 MW, suficientă pentru a alimenta peste 1,3 milioane de locuințe.

Proiectul va ajuta la reducerea anuală a peste 6,5 milioane de tone de emisii de CO2. Investiția totală este estimată la 50 de miliarde dirhami (moneda oficială a Emiratelor Arabe), iar inițiativa permite atragerea capitalului privat în proiecte publice de mare amploare.

Parcul nu se diferențiază doar prin dimensiunea impresionantă, ci și prin mixul tehnologic folosit. Capacitățile fotovoltaice sunt completate de sisteme de energie solară concentrată (CSP), iar în mijlocul complexului se află cel mai înalt turn solar din lume, de 260 de metri. Pe lângă producția de energie, parcul găzduiește un centru de inovare și unul dintre cele mai mari centre de cercetare și dezvoltare din regiune, unde se realizează teste pe panouri solare în condiții extreme și se experimentează desalinizarea apei cu energie solară.

Proiectul a uimit o lume întreagă și a reușit deja să înregistreze recorduri importante. Construcția celui mai mare parc solar din lume a pornit în 2013, timid la prima vedere, cu doar 13 MW instalați.

Patru ani mai târziu, a doua fază de proiect a ridicat deja puterea la 200 MW. Etapele următoare au adus creșteri spectaculoase și, mai ales, recorduri mondiale: 950 MW instalați cu cel mai mic cost nivelat al energiei CSP din lume, de doar 7,3 cenți de dolari/kWh. În cazul energiei fotovoltaice, Dubaiul a reușit să obțină tarife de până la 2,4 cenți de dolari/kWh, printre cele mai scăzute de pe glob.

Acest succes nu este întâmplător. Licitațiile competitive, asociate cu o politică deschisă către parteneriate internaționale, au atras investitori și dezvoltatori de top, transformând Dubaiul într-un promotor al eficienței economice în energie regenerabilă. Proiectul este, într-un fel, o lecție pentru națiuni de pretutindeni – dacă unul dintre marii poluatori poate intra în cursa pentru energie regenerabilă, oricine poate dezvolta strategii de succes. Mai mult de atât, vor fi nevoiți să o facă…

Orientul Mijlociu preia ștafeta și se ridică cu mult peste alte locuri din lume. În regiunea unde petrolul și gazele au devenit o tradiție de decenii, tranziția către energie curată nu este doar o alegere ecologică, ci o strategie de supraviețuire economică.

Dependența de hidrocarburi, volatilitatea prețurilor și presiunea angajamentelor internaționale privind clima obligă guvernele să regândească viitorul energetic. Vulnerabilitatea climatică este reală: temperaturile extreme și seceta, dar și cererea tot mai mare de electricitate, pun presiune pe infrastructura existentă.

Specialiștii subliniază că nu există o singură tehnologie care poate oferi răspunsul complet. Viitorul energetic al regiunii va fi construit pe un mix: captare și stocare a carbonului (CCUS), dar și surse regenerabile și combustibili cu emisii reduse, precum hidrogenul verde și amoniacul.

Prin această strategie, energia curată este folosită și ca instrument de diversificare economică. Investițiile în proiecte precum centrala solară Al Shuaibah din Arabia Saudită sau parcul Mohammed bin Rashid din Dubai nu doar reduc emisiile, ci permit și redirecționarea petrolului către export, crescând astfel veniturile.

Care este rețeta succesului? Răspunsul este clar: parteneriatele public-privat, care se află în centrul acestui model. Un exemplu emblematic este Amaala, o stațiune de lux din Arabia Saudită alimentată integral din surse regenerabile. Astfel, tranziția energetică nu mai este percepută doar ca o obligație climatică, ci ca un generator de oportunități economice și de imagine.

Peisajul industriei regenerabilelor din Orientul Mijlociu este dominat de nume precum ACWA Power, Masdar, TAQA și Badeel, dar și de dezvoltatori privați precum AMEA Power și FRV. Împreună, aceștia au transformat regiunea într-una dintre cele mai dinamice piețe pentru proiecte solare pe scară largă.

În Arabia Saudită, centrala Sudair, cu o capacitate de 1.500 MW, a devenit un simbol al ambiției energetice naționale. În Abu Dhabi, parcul Al Dhafra, cu o capacitate de 2.000 MW, este una dintre cele mai mari centrale fotovoltaice din lume.

La aceste proiecte se adaugă implicarea companiilor internaționale și intrarea Chinei în acționariatul unora dintre cele mai emblematice dezvoltări solare din regiune. Cu partenerii potriviți, zona se va dezvolta mai rapid decat ne-am imagina. Întrebarea este dacă restul lumii va putea ține ritmul alert în această cursă a energiei verzi.

De câțiva ani, Orientul Mijlociu s-a înhămat într-o serie de proiecte ambițioase, iar ca orice inițiativă gândită la scară mare, provocările își fac apariția. În spatele anunțurilor gandioase și recordurilor mondiale, există multe obstacole care trebuie să fie depășite.

Integrarea unei producții masive de energie solară într-o rețea proiectată pentru centrale pe combustibili fosili ridică probleme tehnice complexe. De asemenea, infrastructura a trebuit să fie modernizată pentru a gestiona fluxuri de energie intermitente, iar costurile asociate sunt semnificative.

La acestea se adaugă realitățile climatice: praful și nisipul reduc eficiența panourilor, temperaturile extreme accelerează uzura echipamentelor, iar costurile de întreținere cresc.

În plan legislativ, subvențiile acordate energiei din combustibili fosili și procedurile administrative greoaie pot întârzia implementarea proiectelor. Iar lipsa unei infrastructuri robuste de stocare a energiei limitează potențialul de utilizare constantă a electricității solare.

Momentan, nu putem ști cum vor impacta aceste proiecte Orientul Mijlociu pe termen lung, dar specialiștii spun că totul merge pe drumul cel bun.

Pe lângă energia solară, regiunea investește masiv în hidrogen verde, produs cu ajutorul electricității regenerabile. Arabia Saudită derulează deja un proiect de 4 GW în NEOM, cu ambiția declarată de a deveni unul dintre principalii exportatori mondiali ai acestui combustibil curat. În paralel, implementarea bateriilor la scară largă în fermele solare promite să elimine problema intermitenței și să stabilizeze rețelele.

Hidrogenul verde nu este doar o inovație tehnologică, ci o potențială nouă monedă de schimb în economia globală a energiei. Pentru Orientul Mijlociu, avantajul competitiv este evident: abundența de energie solară la costuri foarte reduse poate transforma regiunea într-un hub global de producție și export, capabil să alimenteze piețe aflate la mii de kilometri distanță, din Europa până în Asia.

Proiectul NEOM, evaluat la miliarde de dolari, este doar începutul. Emiratele Arabe Unite, Oman și Qatar explorează, la rândul lor, investiții în facilități de hidrogen verde și infrastructură de export, inclusiv terminale portuare adaptate pentru transportul de amoniac verde, o formă mai ușor de stocat și transportat a hidrogenului.

Dacă aceste planuri vor fi implementate conform calendarului, Orientul Mijlociu ar putea trece, în câteva decenii, de la statutul de exportator de petrol la cel de furnizor strategic al „combustibilului viitorului”, păstrându-și astfel relevanța în economia mondială post-carbon.

În timp ce resursele petroliere rămân valoroase, viitorul economic depinde de abilitatea statelor de a integra energia regenerabilă în infrastructura lor și de a deveni actori relevanți în economia globală sustenabilă. Acum, totul depinde de capacitatea de reacție a națiunilor la noile trenduri globale.