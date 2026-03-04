Comisia Europeană a adoptat miercuri o propunere legislativă menită să stimuleze cererea de tehnologii și produse cu emisii scăzute de dioxid de carbon, fabricate în Europa.

Conform comunicatului oficial, actul privind acceleratorul industrial (IAA – Industrial Accelerator Act) va sprijini producția, va dezvolta întreprinderile și va crea locuri de muncă în Uniunea Europeană, facilitând totodată adoptarea de către industrie a tehnologiilor mai curate și pregătite pentru viitor.

Propunerea urmărește, de asemenea, să consolideze capacitățile de producție europene și să extindă cererea de produse și tehnologii fabricate pe piața internă, introducând cerințe specifice „Made in EU” și/sau cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru achizițiile publice și schemele de sprijin public.

Aceste măsuri vizează în special sectoarele strategice precum oțelul, cimentul, aluminiul, automobilele și tehnologiile care contribuie la obiectivul zero emisii nete, cu posibilitatea extinderii la alte sectoare mari consumatoare de energie, precum chimicalele.

Comisia Europeană a subliniat că IAA este gândit pentru a spori crearea de valoare în UE, consolidând baza industrială în contextul creșterii concurenței globale și al dependenței de furnizorii externi.

Executivul comunitar a informat că, în 2024, industria prelucrătoare a reprezentat 14,3% din PIB-ul UE și joacă un rol esențial în reziliența economică, inovare și structura socială a continentului. IAA își propune ca ponderea industriei prelucrătoare în PIB să ajungă la 20% până în 2035.

În același timp, UE rămâne deschisă investițiilor externe, iar propunerea legislativă urmărește să asigure reciprocitate în achizițiile publice, oferind tratament egal țărilor care permit întreprinderilor europene acces pe piețele lor.

Pentru investițiile majore, de peste 100 de milioane de euro, în sectoare strategice controlate de o singură țară terță cu peste 40% din capacitatea mondială de producție, Comisia a stabilit condiții stricte.

Aceste investiții trebuie să creeze locuri de muncă de înaltă calitate, să stimuleze inovarea și să genereze valoare reală în UE prin transfer de tehnologie și respectarea cerințelor de conținut local, precum și să asigure un nivel minim de ocupare european de 50%.

Actul privind acceleratorul industrial valorifică avantajele pieței unice prin sprijinirea piețelor-pilot pentru produsele fabricate în UE și cu emisii scăzute de carbon, asigurarea valorii aduse de investițiile străine directe și stimularea producției durabile.

Comisia Europeană a explicat că IAA introduce preferințe pentru produsele „Fabricat în UE” și cu emisii scăzute de dioxid de carbon în cadrul achizițiilor publice și al schemelor de sprijin public, vizând cimentul, aluminiul și tehnologiile legate de obiectivul zero emisii nete, precum bateriile, energia solară, eoliană, pompele de căldură și energia nucleară.

În cazul oțelului, IAA propune preferințe specifice privind emisiile reduse de carbon pentru a stimula cererea pe piață, oferind investitorilor predictibilitate și încurajând inovarea.

De asemenea, Comisia a informat că actul raționalizează și digitalizează procedurile de autorizare pentru proiectele industriale, introducând un ghișeu unic digital cu termene clare și aprobarea tacită în etapele intermediare ale procesului pentru proiectele de decarbonizare mari consumatoare de energie, facilitând astfel implementarea rapidă și eficientă a investițiilor strategice.

Prin aceste măsuri, IAA urmărește consolidarea competitivității UE pe plan internațional, protejarea lanțurilor de aprovizionare și accelerarea tranziției către o industrie europeană sustenabilă, inovatoare și rezilientă, cu accent pe crearea de locuri de muncă de calitate și sprijinirea creșterii economice pe termen lung.