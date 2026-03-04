Generalul Alexandru Grumaz a atins, în podcastul difuzat pe canalul de YouTube „HAI România!”, moderat de Robert Turcescu, la care a participat și jurnalistul Sorin Roșca Stănescu, și subiectul investițiilor făcute în apărare. După 1990, Europa nu s-a mai preocupat foarte mult de acest domeniu. În ultimii ani, sub presiunea războiului din Ucraina, strategia s-a schimbat în regim de urgență.

Alexandru Grumaz a constatat că, dacă pe „Bătrânul Continent” țările puternice au investit puțin în ultimele decenii, în România, industria apărării a sucombat.

„Europa după 90 a lăsat-o moale cu industria de apărare. Noi? Am închis-o complet. Vorbim astăzi de industrie de apărare cu ce? Cu trei tractoare făcute nu știu pe unde și cu mai știu eu ce trei dulapuri. Că țipă ăștia că l-au adus pe milițianul ăla, probabil că l-au adus să facă bulane. Că altceva nu are ce să facă, dacă l-a adus la statul. Că nu poate să facă gloanțe. Face bulane. Da, probabil că ne pregătim pentru revoluții în Europa. Chestiunea este foarte clară, domnule”, a afirmat Alexandru Grumaz.

Care a făcut referire la numirea controversată a lui Viorel Salvador Caragea în funcția de administrator special al fabricii de armament de la Sadu. Iar industria de apărare a României a fost pusă pe butuci după 1989. Un subiect ce a aprins opinia publică săptămâna trecută.

„Salvador, da. Noi facem transportoare la Mizil și nu le cumpărăm, băi. Noi cumpărăm 5-10% din dărâmata asta de industrie de apărare pe care o avem. Bă, nu s-a pus nimeni mintea în 30 de ani, să n-ai tu fabrică de pulberi. Și acum toată lumea îmi sare în cap când vorbesc de asta, că s-a apucat Rai Metalul. Băi, când o termine Rai Metalul? Că nu o face peste noapte”, a mai spus generalul.

În ceea ce privește conflictul din Iran, Alexandru Grumaz vede și o țară care are de câștigat în această perioadă. Este vorba despre China, care asistă fără să se implice și are o poziție de arbitru.