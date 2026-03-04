Generalul Alexandru Grumaz a atins, în podcastul difuzat pe canalul de YouTube „HAI România!”, moderat de Robert Turcescu, la care a participat și jurnalistul Sorin Roșca Stănescu, și subiectul investițiilor făcute în apărare. După 1990, Europa nu s-a mai preocupat foarte mult de acest domeniu. În ultimii ani, sub presiunea războiului din Ucraina, strategia s-a schimbat în regim de urgență.
Generalul Grumaz: „După ’90, Europa a lăsat-o moale cu apărare. Noi? Am închis-o de tot”
Alexandru Grumaz a constatat că, dacă pe „Bătrânul Continent” țările puternice au investit puțin în ultimele decenii, în România, industria apărării a sucombat.
„Europa după 90 a lăsat-o moale cu industria de apărare. Noi? Am închis-o complet. Vorbim astăzi de industrie de apărare cu ce? Cu trei tractoare făcute nu știu pe unde și cu mai știu eu ce trei dulapuri. Că țipă ăștia că l-au adus pe milițianul ăla, probabil că l-au adus să facă bulane.
Că altceva nu are ce să facă, dacă l-a adus la statul. Că nu poate să facă gloanțe. Face bulane. Da, probabil că ne pregătim pentru revoluții în Europa. Chestiunea este foarte clară, domnule”, a afirmat Alexandru Grumaz.
„Să n-ai tu o fabrică de pulberi”
Care a făcut referire la numirea controversată a lui Viorel Salvador Caragea în funcția de administrator special al fabricii de armament de la Sadu. Iar industria de apărare a României a fost pusă pe butuci după 1989. Un subiect ce a aprins opinia publică săptămâna trecută.
„Salvador, da. Noi facem transportoare la Mizil și nu le cumpărăm, băi. Noi cumpărăm 5-10% din dărâmata asta de industrie de apărare pe care o avem.
Bă, nu s-a pus nimeni mintea în 30 de ani, să n-ai tu fabrică de pulberi. Și acum toată lumea îmi sare în cap când vorbesc de asta, că s-a apucat Rai Metalul. Băi, când o termine Rai Metalul? Că nu o face peste noapte”, a mai spus generalul.
China este câștigătoare în perioada conflictului din Iran. Beijingul stă și se uită
În ceea ce privește conflictul din Iran, Alexandru Grumaz vede și o țară care are de câștigat în această perioadă. Este vorba despre China, care asistă fără să se implice și are o poziție de arbitru.
„China va plăti mai puțin pentru petrolul pe care îl importă, țițeiul pe care îl importă din Iran.
La fel cum plătește sub preț, practic, în acest moment, pentru produsele petroliere pe care le importă din Federația Rusă. Deci China este câștigător net în acest moment”, a conchis Grumaz.
