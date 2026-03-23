Robert Turcescu, realizatorul podcastului difuzat, luni, pe evz.ro, a discutat cu Adrian Severin despre situația tot mai gravă la nivel mondial, cauzată de conflictul din Iran. Fostul ministru de Externe al României este de părere că Teheranul nu reprezenta o amenințare pentru Israel. Și nimeni nu are un interes ca acest conflict că continue.
În condițiile în care atrage după sine o criză economică de proporții. După cum a afirmat invitatul emisiunii, doar Israelul are un obiectiv în acest conflict.
Adrian Severin: Iranul nu reprezintă o amenințare pentru securitatea Israelului
„Iranul nu reprezintă o amenințare pentru securitatea statului Israel în acest moment. Și pot să argumentez de ce. Interesele statului Israel sunt însă altele.
Ele sunt într-adevăr probabil că singurul stat care are un interes în purtarea acestui război este Israel. Numai că această purtare a războiului, s-ar putea să submineze interesele locale. Ne duc pe toți într-un dezastru”, a spus invitatul lui Robert Turcescu.
Adrian Severin a explicat că obiectivul de-a crea un Israel mare, de la Nil la Eufrat nu este în interesul altor țări.
„Iar acesta nu e decât începutul, pentru că, întrebarea este, și nu vorbim de Israel, vorbesc de o anumită parte a elitei politice israeliene, care ne-a spus foarte clar, vrem marele Israel, creați Israel, de la Nil la Eufrat. E interesul dumneavoastră? Asta este întrebarea.
E interesul meu, e interesul Arabiei Saudite, este interesul Turciei, este interesul Iranului, Chinei, Rusiei, Statelor Unite ale Americii. Nimeni nu are acest interes cu excepția unei grupări din conducerea Israelului.”
Teheranul își schimbase politică după aderarea la BRICS. Totul se va schimba din cauza conflictului
Adrian Severin a mai afirmat că după ce a aderat la BRICS, oficialii de la Teheran nu mai urmăreau ca Iranul să se manifeste ca o putere regională, pentru că țara avea spatele asigurat de această alianță.
Dar, în noile, condiții, iranienii vor avea foarte mult de tras, chiar și dacă nu vor pierde conflictul.
„După ce s-a creat BRICS-ul și după ce Iranul a fost integrat în această structură economico-politică, el nu mai are niciun interes de a se arăta sau de a acționa ca un fel de putere regională. E mult mai bine apărată agenda țării, care ține de dezvoltare sau de securitate, cum vreți, prin integrarea în aceste structuri internaționale.
Se ajunsese cu medierea Chinei la o normalizare a relațiilor între Arabia Saudită și Israel, acum iată că războiul subminează acest proces de normalizare. Dar mai spun și altceva, Iranul sigur va avea foarte mult de suferit din acest război fără să fie învins”, a mai precizat Adrian Severin.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.