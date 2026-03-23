Robert Turcescu, realizatorul podcastului difuzat, luni, pe evz.ro, a discutat cu Adrian Severin despre situația tot mai gravă la nivel mondial, cauzată de conflictul din Iran. Fostul ministru de Externe al României este de părere că Teheranul nu reprezenta o amenințare pentru Israel. Și nimeni nu are un interes ca acest conflict că continue.

În condițiile în care atrage după sine o criză economică de proporții. După cum a afirmat invitatul emisiunii, doar Israelul are un obiectiv în acest conflict.

„Iranul nu reprezintă o amenințare pentru securitatea statului Israel în acest moment. Și pot să argumentez de ce. Interesele statului Israel sunt însă altele. Ele sunt într-adevăr probabil că singurul stat care are un interes în purtarea acestui război este Israel. Numai că această purtare a războiului, s-ar putea să submineze interesele locale. Ne duc pe toți într-un dezastru”, a spus invitatul lui Robert Turcescu.

Adrian Severin a explicat că obiectivul de-a crea un Israel mare, de la Nil la Eufrat nu este în interesul altor țări.

„Iar acesta nu e decât începutul, pentru că, întrebarea este, și nu vorbim de Israel, vorbesc de o anumită parte a elitei politice israeliene, care ne-a spus foarte clar, vrem marele Israel, creați Israel, de la Nil la Eufrat. E interesul dumneavoastră? Asta este întrebarea. E interesul meu, e interesul Arabiei Saudite, este interesul Turciei, este interesul Iranului, Chinei, Rusiei, Statelor Unite ale Americii. Nimeni nu are acest interes cu excepția unei grupări din conducerea Israelului.”

Adrian Severin a mai afirmat că după ce a aderat la BRICS, oficialii de la Teheran nu mai urmăreau ca Iranul să se manifeste ca o putere regională, pentru că țara avea spatele asigurat de această alianță.

Dar, în noile, condiții, iranienii vor avea foarte mult de tras, chiar și dacă nu vor pierde conflictul.