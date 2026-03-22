Donald Trump a escaladat tensiunile internaționale după ce a transmis un mesaj categoric autorităților de la Teheran, cerând redeschiderea completă și necondiționată a Strâmtorii Ormuz. Declarația vine într-un context tensionat, în care blocarea acestei rute maritime strategice afectează semnificativ traficul global de petrol.

În mesajul său, liderul american a stabilit un termen limită precis și a amenințat cu acțiuni militare directe dacă solicitarea nu este respectată.

„Dacă Iranul nu redeschide TOTAL, FĂRĂ NICIUN FEL DE AMENINŢARE, strâmtoarea Ormuz în termen de 48 DE ORE de la acest moment precis, Statele Unite ale Americii vor lovi şi vor distruge diferitele sale CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE!”, a scris preşedintele american.

🚨 “If Iran doesn’t FULLY OPEN, WITHOUT THREAT, the Strait of Hormuz, within 48 HOURS from this exact point in time, the United States of America will hit and obliterate their various POWER PLANTS, STARTING WITH THE BIGGEST ONE FIRST…” – President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/htLz1A0Mf7 — The White House (@WhiteHouse) March 22, 2026

Declarația a fost publicată pe platforma Truth Social și a fost preluată de agenții internaționale de presă, generând reacții la nivel diplomatic.

Mesajul transmis de Donald Trump include referiri directe la posibile acțiuni asupra infrastructurii energetice a Iran, în cazul în care solicitarea privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz nu este respectată în termenul indicat.

Autoritățile militare din Iran au reacționat prompt la avertismentul transmis de Donald Trump, indicând că orice atac asupra infrastructurii energetice a țării va genera un răspuns pe măsură. Declarația oficială a fost transmisă de comandamentul operațional al armatei iraniene, Khatam al-Anbiya.

Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Iranul este pregătit să vizeze obiective strategice ale adversarilor în cazul unei escaladări militare.

„Dacă infrastructura petrolieră şi energetică a Iranului este atacată de inamic, toate infrastructurile energetice, de tehnologie informaţională şi de desalinizare a apei aparţinând Statelor Unite şi regimului din regiune vor fi vizate”, a declarat acesta.

Khatam al-Anbiya: We will target what is more important and more sensitive than the enemies' infrastructure. The coming days hold surprises for Trump…

Trump’s trouble is doubling. pic.twitter.com/8mA1rxjizr — Global Insight Journal (@GlobalIJournal) March 21, 2026

Mesajul indică o posibilă extindere a conflictului dincolo de granițele Iranului, sugerând că răspunsul nu se va limita doar la acțiuni defensive. În același timp, oficialul iranian nu a oferit detalii clare despre țintele vizate sau despre „regimul” la care a făcut referire.

În acest context, declarațiile recente ale lui Donald Trump escaladează și se adaugă schimbului de amenințări și acțiuni militare deja în desfășurare, inclusiv operațiuni care vizează redeschiderea Strâmtorii Ormuz și atacuri asupra infrastructurii strategice.