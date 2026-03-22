Fostul consilier prezidențial Cristian Diaconescu atrage atenția că poziția României nu este una opțională, ci derivă direct din obligațiile asumate în cadrul parteneriatului strategic cu Statele Unite și din statutul de membru NATO.

Acesta subliniază că sprijinul oferit are un caracter defensiv și este parte integrantă a arhitecturii de securitate la care România a aderat.

„Din punctul de vedere al României, trebuie spus de la bun început, acest sprijin defensiv intră în pachetul de înțelegeri extrem de importante pentru România în relația cu Statele Unite. Deci, înseamnă să dai conținut parteneriatului strategic. Din această perspectivă, după părerea mea, răspunsul Bucureștiului față de aceste amenințări, chiar dacă unii găsesc elemente de nuanță în ceea ce a transmis Ministerul de Externe de la Teheran, nu poate primi decât un singur răspuns.

În condițiile în care există un anume tip de amenințare, răspunsul unui stat puternic este unul proporțional.

România nu are a da explicații în ceea ce privește componentele de descurajare și apărare pe care noi le-am convenit în Alianța Nord-Atlantică.

Și poziționarea strategică a României, în mod evident, presupune sprijinul partenerilor noștri, care, la rândul lor, primesc suportul României. Din această perspectivă, nimic din dezvoltările militare nu presupun în acest moment o dimensiune agresivă la adresa Iranului”, a explicat Cristian Diaconescu.

Cristian Diaconescu a evidențiat și faptul că România a răspuns prompt solicitărilor venite din partea Statelor Unite, în concordanță cu logica parteneriatului strategic.

„Am reacționat în timp real la această solicitare din partea SUA”.

Totodată, fostul consilier prezidențial consideră că actualul sprijin ar putea deveni unul permanent, în funcție de evoluțiile geopolitice.

„Ar urma, în înțelegere, aceleași logici strategice, după părerea mea, ca acest suport să depășească cele 90 de zile și să rămână permanent în România. Din punctul de vedere al Orientului Mijlociu, în sens larg, ar trebui, evident, să punem la dispoziție toată capacitatea de răspuns politic, o diplomatic recunoscută față de România”, a mai adăugat acesta.

Diplomatul Doru Costea a explicat că impactul conflictului este diferit asupra marilor puteri, în funcție de pregătirea economică și strategică.

Potrivit acestuia, China și-a consolidat poziția prin acumularea de rezerve de petrol în perioadele în care prețurile erau scăzute, în timp ce Rusia ar putea beneficia direct de pe urma contextului actual.

„China nu are o problemă, e asigurată pentru trei luni, și-a asigurat consumul pe trei luni, pentru că în perioada în care petrolul era jos, au fost destul de înțelepți încât să cumpere și și-au asigurat în felul ăsta rezerva necesară. Trei luni nu înseamnă mult pentru un gigant cum este China, dar este o perioadă decentă, să zicem așa. Rusia, în schimb, n-are decât de câștigat. Și se vede deja. Adică în momentul în care a primit, dacă nu mă înșel, deja două scutiri succesive de sancțiuni.

Spuneam de profitul Rusiei de pe urma acestui război. Avem și aici un win-win pentru Rusia. Pe de altă parte, ridicarea problemei, problema aprovizionării cu energie încă mai sus pe lista presiunilor asupra statelor europene.

Dar și relațiile transatlantice, care deja au fost supuse unei presiuni nemaivăzute din cauza Rusiei și a agresiunii ei.

Acuma mai primesc un imbold, dacă mai crește cu câteva grade presiunea în urma situației din Golf”, a explicat Doru Costea.

În analiza sa, Doru Costea atrage atenția că efectele conflictului nu se limitează la zona Orientului Mijlociu, ci se propagă și asupra Europei.

Criza energetică riscă să se accentueze, iar relațiile transatlantice, deja tensionate de conflictul cu Rusia, ar putea fi supuse unei presiuni suplimentare.

În acest context, poziționarea României devine cu atât mai importantă, fiind prinsă între obligațiile strategice și necesitatea de a menține stabilitatea regională.