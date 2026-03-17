Donald Trump este într-o situație fără ieșire, după cum a remarcat generalul Alexandru Grumaz, care a participat, marți, alături de Mirel Curea la podcastul realizat de Dan Andronic pe evz.ro.

Liderul de la Casa Albă a început o operațiune de amploare – războiul din Iran – și nu pare să aibă soluții pentru a ieși onorabil din acest conflict. Generalul l-a comparat pe Trump cu un cumpărător care este nemulțumit de produsul achiziționat, dar pe care nu-l mai poate returna.

„Este o expresie, care definește războiul ăsta din Iran. Este luată din comerț. Înseamnă, dom’le, a cumpărat, practic, ai cumpăr ceva dintr-un magazin și ești nemulțumit. Nu mai poți să mai te duci înapoi să-l dai. Washington a cumpărat acest război. E clar că l-a cumpărat de pe 11 februarie cu Bibi Netanyahu.

Și odată ce a făcut pasul, acum plătește prețul. Este cum spunea generalul Colin Powell, cu care m-am întâlnit și am avut multe discuții la Washington, pe vremea când eram acolo.

El spunea: Dacă intri într-un magazin de porțelan și spargi ceva, aia trebuie să-l cumperi. Porțelanul respectiv.”

Alexandru Grumaz este de părere că președintele SUA nu mai poate să dea înapoi, în acest război pe care l-a declanșat. Iar probleme mari sunt în SUA, acolo unde nu toți republicanii sunt de acord cu războiul din Iran.

„Poate să cumpere Trump ce-a spart acum? Nu mai poate. Vedeți, este o chestie. Lumea își pune tot felul de întrebări. Este o dezbatere și acolo, în America. Nu toți sunt pro-Trump. Sunt republicani, dar nu sunt toți pro-Trump.”

Generalul Grumaz nu e de acord cu comparația făcută de unele voci, care vorbesc despre similitudini între războiul din Ucraina și cel din Iran.

„Mulți compară războiul din Ucraina cu războiul din Irak. Dom’le, nu e așa. Nu e același lucru. În primul rând, că Rusia a atacat o țară care n-avea nicio treabă cu ei. În al doilea rând, aici, vorbim de un program nuclear. Sunt 400 de kilograme. Câte rachete poți să faci? 50 de kilograme de uraniu se folosesc la o rachetă. Îmbunătățit la 90.

Se pare că nu mai sunt 400, că au rămas numai vreo 200. Restul au fost dispozitive de bombardare. Nu-ți trebuie multe bombe. Dacă dai două rachete în Israel, ai terminat”, a mai precizat invitatul podcastului.