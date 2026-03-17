Fostul președinte Traian Băsescu atrage atenția asupra importanței transparenței Armatei Române și a implicării guvernului pentru ca fiecare cetățean să se simtă în siguranță. Potrivit lui Băsescu, Armata este pregătită să facă față unor atacuri cu rachete, însă populația trebuie să fie informată și liniștită în privința măsurilor de protecție.

Fostul președinte susține că o comunicare mai deschisă din partea Armatei Române ar ajuta populația să înțeleagă că există mijloace de apărare eficace.

„Militar cred că s-au luat toate măsurile și poate că armata ar putea să fie puțin mai deschisă, să creeze populaței un sentiment de siguranță. Să arate că avem mijloace să reacționăm. Populația a rămas cu povestea dronelor pe care nu reușim să le dărâmăm. Deci, poate că ar trebui ca armata să fie puțin mai deschisă”, este de părere Băsescu.

Băsescu subliniază că guvernul trebuie să se asigure că adăposturile subterane din blocuri și spațiile publice sunt pregătite pentru situații de urgență. Acesta recomandă igienizarea și eliberarea adăposturilor pentru ca oamenii să le poată folosi rapid în caz de atac.

„Guvernul ar trebui să pregătească cetățenii. Cred că n-ar fi nici un păcat dacă doamnele care țin murături în adăposturile de sub blocuri și-ar lua murăturile de acolo și dacă s-ar igieniza aceste adăposturi subterane. Iar în cazul în care ceva se întâmplă, oamenii să poată să coboare într-un adăpost”, a precizat Băsescu.

Pe lângă măsurile instituționale, responsabilitatea individuală este esențială. Traian Băsescu recomandă ca fiecare cetățean să știe unde se poate adăposti și să aibă la îndemână provizii de primă necesitate, inclusiv apă și alimente pentru copii.

„Cred că problema protejării, în situația unui eventual atac iranian cu rachete, este nu numai o problemă a statului, ci și o problemă a fiecăruia dintre noi. Așa cum spuneam în acea postare, oare fiecare dintre noi știe unde se duce dacă sună sirenele deasupra Bucureștiului, să anunțe că este posibil un atac aerian? Știm unde să ne ducem, fiecare cu familia lui? Avem cele două sticluțe cu apă să le luăm cu noi că o să le fie sete copiilor?”, a arătat fostul șef al statului.

Fostul președinte a dat ca exemplu Suedia, unde cetățenii sunt instruiți să facă față dezastrelor naturale și situațiilor militare. El consideră că România ar trebui să adopte măsuri similare de pregătire civilă pentru a preveni haosul în situații de urgență.

„Sunt lucruri pe care ar trebui să le facem. Mă uitam la suedezii. E o adevărată pregătire a populației pentru orice fel de situație. Nu putem să stăm așa, mie nu mi se întâmplă. Va veni o zi când s-ar putea să ni se întâmple și să ne convingem că nu suntem de neatins”, a arătat Băsescu.

România este pregătită să facă față unei eventuale amenințări balistice din partea Iranului, a declarat marți ministrul Apărării, Radu Miruță. Oficialul a subliniat că declarațiile recente ale Iranului au caracter politic și juridic și nu reflectă situația militară reală.

„Declaraţiile explicite menţionate ieri făceau referire la situaţia politică şi juridică, deci nu la situaţia militară. Eu vă spun că suntem foarte responsabili. S-au analizat toate variantele deciziei de săptămâna trecută din Parlamentul României, de pe teritoriul naţional trupele SUA nu vor pleca încărcate cu bombe, cu diverse alte componente explozibile”, a explicat Miruţă.

Ministrul a reiterat importanța scutului antirachetă de la Deveselu, care oferă României o capacitate defensivă solidă și un nivel ridicat de descurajare.

Iranul a transmis un avertisment către România, afirmând că utilizarea bazelor românești de către Statele Unite ale Americii ar putea fi considerată implicare într-un conflict militar. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei, a declarat că o astfel de acțiune ar încălca dreptul internațional și ar atrage răspunderea României.

„Acela este şi motivul, printre altele, pentru care este şi Scutul de la Deveselu de ani buni în România. România are o capacitate de apărare care descurajează la un nivel suficient de mare. Orice astfel de măsură de creştere a prezenţei a americanilor în România, de înzestrare a Armatei Române nu face decât să ne crească capacitatea. Eram siguri şi până la votul de săptămâna trecută. După votul de săptămâna trecută, suntem mai siguri decât eram atunci”, a susţinut Radu Miruţă.

România a răspuns că toate sistemele antirachetă și desfășurările militare au un caracter strict defensiv, fără implicare în conflicte externe, subliniind că siguranța cetățenilor și securitatea națională sunt prioritare.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a discutat recent despre dislocarea temporară a echipamentelor și forțelor militare americane pe teritoriul României. Ulterior, Parlamentul a aprobat solicitarea președintelui Nicuşor Dan privind această operațiune.