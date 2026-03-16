„Nu mi-am propus să intru în contradicţie cu afirmaţiile oficiale. Conţinutul acestei postări este doar o opinie personală generată de faptul că evoluţiile internaţionale sunt incerte în primul rând datorită imprevizibilului Trump. La solicitare expresă, România a pus la dispoziţia armatei SUA bazele militare de la Kogălniceanu şi Câmpia Turzii. Decizia este corectă şi în interesul pe termen lung al consolidării relaţiei cu SUA şi a securităţii României. În cele două baze militare vor fi găzduite avioane cisternă pentru alimentarea în aer a avioanelor de vânătoare/bombardament, drone de cercetare şi bombardament, radare destinate dirijării sistemelor antirachetă şi a avioanelor de luptă, etc. În opinia mea, nimic din cele de mai sus nu înseamnă echipament militar defensiv”, a transmis Băsescu.

„Deşi avem o relaţie veche şi bună, este posibil ca Iranul să încerce să lovească echipamentele americane dislocate în bazele de la Kogălniceanu şi Turda. Într-o astfel de situaţie România dispune de echipamentele militare necesare pentru a indepărta pericolul dar nimeni nu poate garanta eliminarea tuturor riscurilor. Atacurile teroriste efectuate de islamişti radicalizaţi sau atacurile cibernetice reprezintă o altă categorie de riscuri”, a mai spus Traian Băsescu.

Fostul președinte a transmis că, în aceste condiții, statul român ar trebui să ia urgent măsuri preventive pentru informarea populației cu privire la modul de acțiune în cazul unor posibile atacuri.

El a spus că ar fi util ca fiecare persoană să se gândească din timp unde s-ar putea adăposti împreună cu familia și dacă ar avea resursele necesare pentru a rezista două sau trei zile în cazul unei situații de urgență.