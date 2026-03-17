Războiul din Iran, un subiect ce a fost tratat, marți, de Dan Andronic, generalul Alexandru Grumaz și Mirel Curea la podcastul de pe evz.ro. Conflictul pare departe de-a se încheia și în România au apărut întrebări legate de securitatea țării în cazul în care Teheranul decide să lovească ținte militare.

Generalul Grumaz, care recent și-a lansat cartea de memorii „File întoarse din viața mea”, a explicat că în Iran este un haos la nivel militar. Și a descris cum au fost desemnați zeci de generali să ia decizii cruciale.

„Lanțul de comandă la Teheran este rupt la ora actuală. Deci în momentul în care Khamenei a murit, a lăsat niște plicuri pentru fiecare comandant de provincie.

Asta înseamnă 32 de generali, 32 de plicuri. pentru a evita o rupere a lanțului de comandă. Ei au delegat, fiecare comandant a delegat la trei nivele acest lanț de comandă. Deci comandantul i-a dat adjunctului, adjunctul i-a dat locțitorului lui și așa mai departe până la nivelul 3. Deci în condițiile astea, dacă unul pune o rachetă pe un lansator și trage spre Tulcea, nu poate să nu aibă aprobarea Teheranului.”

Problema iranienilor în această perioadă este legată de disensiunile dintre cele două armate și de aprovizionarea cu muniție, care este pe terminate, după cum a mai explicat generalul Alexandru Grumaz.

„Iranul are două armate. Armata Gardienilor Revoluției și Armata Convențională. Între ăștia e o luptă la cuțite la ora actuală. Păi dai tu soldatul 10 cartușe?

„De fapt, logica e așa, la 20 de cartușe erau 2 oameni. Nu știi dacă îi dai 10 sau îi dai 5 sau îi dai 15. N-au medicamente. E o criză de medicamente. E o criză de alimente.

Deci, în armată, la ora actuală, sunt foarte multe dezertări și au plecat oamenii în asta. La granițe nu stă deloc bine. Iranul are o problemă. etnicii, în toate zonele unde te uiți, sunt în mișcare.”

Iranienii au pierdut trei lideri militari foarte importanți, după cum a precizat Dan Andronic. Fapt ce duce la mari probleme aeriene.

„Trei comandanți de top, deci șeful adjunctul și adjunctul adjunctului. Iar un raport al șefului informațiilor militare, de tot al armatei israeliene, de azi dimineață, spunea că iranienii la ora actuală stau ascunși. Pentru că pierzând supremație aeriană sunt expuși la lovituri.”

Generalul Grumaz a vorbit despre importanța scutului de la Deveselu, în situația extremă în care iranienii ar trimite rachete balistice spre România.

„Deci dacă discutăm de rachetele balistice Shabak 3 și variantele îmbunătățite Gandar EMAD, astea pot să ajungă în România. Au o rază de acțiune pentru o distanță de 2.000 – 3.000 de kilometri.

Astea sunt rachete balistice. Pentru astea suntem acoperiți de scutul de la Deveselu. Este foarte clar, aici n-avem discuții”.