Actorul John Alford își începuse pedeapsa pe 14 ianuarie, în închisoarea HMP Bure din Norfolk, unde urma să execute o condamnare de opt ani și jumătate pentru agresiunea comisă împotriva a două fete în vârstă de 14 și 15 ani.

În timpul procesului de la Curtea Coroanei din St. Albans, a reieșit că Alford cumpărase o sticlă de vodcă pentru fete, pe care acestea au consumat-o înainte de a fi agresate sexual. Actorul a negat acuzațiile, susținând că era o înscenare și că nu există dovezi ADN, însă a fost găsit vinovat pe patru capete de acuzare, conform BBC.

John Alford fusese anterior condamnat în 1999 pentru furnizarea de cocaină și canabis unui jurnalist sub acoperire, iar pentru această infracțiune a executat nouă luni de închisoare. Aceasta a dus la excluderea sa din serialul „London’s Burning”, unde jucase din 1993, iar ulterior a căzut în dizgrația publicului.

Cariera sa de televiziune a început în copilărie, cu roluri în sitcom-ul ITV „Now and Then”, urmat de apariții importante în „Grange Hill” în 1985. Printre alte producții în care a jucat se numără „The Bill”, „Casualty” și „Provoked”.

„Ca în cazul tuturor deceselor în arest, Ombudsmanul pentru Penitenciare și Probațiune va investiga cazul”, a precizat purtătorul de cuvânt al Închisorii.

Ombudsmanul pentru Penitenciare și Probațiune este o instituție independentă care supraveghează respectarea drepturilor deținuților și ale persoanelor aflate în programe de probațiune. Practic, funcționează ca un mediator între sistemul penitenciar și lege, având rolul de a se asigura că tratamentul persoanelor aflate în detenție sau sub supraveghere respectă normele legale și standardele internaționale privind drepturile omului.

Instituția monitorizează condițiile din închisori, verificând accesul deținuților la hrană, igienă, asistență medicală și condiții decente de trai. De asemenea, intervine atunci când apar decese sau abuzuri, desfășurând anchete independente pentru a stabili circumstanțele și a determina dacă drepturile deținuților au fost încălcate. După investigarea cazurilor, Ombudsmanul poate emite recomandări autorităților penitenciare sau ministerului de resort, cu scopul de a corecta deficiențele și de a îmbunătăți procedurile.