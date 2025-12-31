Noile majorări sunt generate de aplicarea Mecanismului de Ajustare a Carbonului la Frontieră (CBAM), care introduce costuri suplimentare pentru materiile prime și produsele semifinite provenite din state non-UE. Aceste costuri vor fi transferate treptat în prețurile materialelor de construcții și, ulterior, în valoarea finală a lucrărilor.

„Pentru foarte multe materiale utilizate în România, materia primă sau produsele semifinite provin din afara Uniunii Europene. Odată cu introducerea taxei de carbon, aceste costuri vor intra direct în calculele de preț. Anul 2026 va fi momentul în care scumpirile nu vor mai putea fi absorbite”, explică Cosmin Raileanu, fondatorul Depozit Virtual (vindem-ieftin.ro).

Potrivit estimărilor din industrie, luna ianuarie 2026 va reprezenta o fereastră limitată în care vor mai putea fi accesate prețuri similare celor din prezent, însă doar pentru materialele deja aflate în producție sau în stocurile existente.

Scumpirile nu vor apărea simultan, printr-o listă nouă de prețuri, ci vor fi introduse gradual. Producătorii și importatorii pregătesc deja noile structuri de cost, care vor fi reflectate pe măsură ce intră în piață loturi realizate cu materii prime achiziționate la prețuri mai mari.

„Nu discutăm despre o creștere bruscă, ci despre una etapizată, dictată de ciclurile reale de producție. În ianuarie, cei care au șantiere în desfășurare mai pot beneficia de prețurile actuale, dacă își grăbesc achizițiile. Ulterior, pe măsură ce producția nouă ajunge în piață, majorările devin inevitabile”, arată Cosmin Raileanu.

România rămâne dependentă de importuri din afara Uniunii Europene, în special în zona metalurgică. Printre principalii furnizori se află Turcia, China și India, state care nu sunt integrate în sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii.

Aplicarea taxei de carbon va afecta direct aceste fluxuri comerciale, iar estimările din piață indică majorări de 9–10% la nivel de materie primă și produse semifinite, în special pentru oțel, aluminiu și alte materiale metalice.

Impactul va fi cel mai pronunțat în construcțiile industriale și logistice, unde ponderea materialelor metalice este ridicată. Estimările indică:

-structuri metalice și hale industriale: +9–10%

-produse metalurgice, per ansamblu: până la +10%

-pavaje: aproximativ +6%

-acoperișuri metalice și profile: +5–7%

-panouri sandwich: +5–7%

La nivel de execuție finală, efectul cumulat este și mai amplu. „Dacă adunăm scumpirile la materiale, transport, manoperă și costuri indirecte, prețul final al unei construcții poate ajunge cu până la 15% mai mare în 2026 față de 2025”, explică fondatorul Depozit Virtual.

O investiție evaluată în 2025 la 100.000 de euro pentru construcția unei case sau a unei hale industriale ar putea ajunge, în 2026, la aproximativ 115.000 de euro, fără modificări de proiect sau de standard, exclusiv ca efect al creșterii costurilor din lanțul de aprovizionare.

Materiale mai puțin afectate, cel puțin pe termen scurt

Pentru moment, materialele de izolație – precum polistirenul, vata minerală și alte sisteme termoizolante – nu sunt vizate de creșteri semnificative, fiind mai puțin dependente de materii prime intens carbonifere din afara UE. Specialiștii avertizează însă că evoluțiile din energie și transport pot influența și aceste categorii pe termen mediu.

Concluzie

Anul 2026 marchează o schimbare structurală în modul de formare a prețurilor din construcții. Taxa de carbon, dependența de importuri non-UE și efectul în lanț asupra execuției vor face ca proiectele demarate sau contractate după acest moment să fie semnificativ mai scumpe.