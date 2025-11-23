Un sondaj recent realizat de compania de date auto carVertical arată că aproape jumătate dintre cumpărătorii din România nu iau în calcul achiziția unei mașini electrice în prezent.

Majoritatea cumpărătorilor preferă motoarele convenționale

Întrebați despre tipul de propulsie preferat, 35,9% dintre respondenți au ales motoarele pe benzină, 45,9% pe motorină, 13,2% hibride și doar 5% electrice. Rezultatele indică o preferință clară pentru motoarele cu ardere internă și o reticență față de adoptarea vehiculelor electrice.

Aproape jumătate dintre cumpărătorii români (45,6%) au declarat că nu ar achiziționa momentan un vehicul electric, în timp ce doar 14,4% s-ar gândi să facă acest pas. Restul de 40% au ezitat, menționând că s-ar putea orienta către o mașină electrică în viitor.

„Prețurile ridicate ale vehiculelor electrice, lipsa stațiilor de încărcare și prezența unor mituri despre vehiculele electrice se numără printre motivele pentru care oamenii nu sunt tentați să le achiziționeze. Devine din ce în ce mai clar că va fi o provocare să abandonăm mașinile care au motoare cu combustie internă. Pașii pe care guvernele îi fac nu sunt suficienți pentru a convinge oamenii, șoferii nefiind încă deciși să treacă la vehicule electrice”, spune Matas Buzelis, expert în industria auto din cadrul carVertical.

UE a adoptat o legislație care interzice vânzarea de mașini noi pe benzină și motorină începând cu 2035, stabilind că toate vehiculele comercializate după această dată trebuie să aibă emisii zero pentru a sprijini obiectivul de neutralitate climatică până în 2050. Totuși, unele state membre – precum Italia – cer o flexibilitate mai mare, temându-se de consecințe economice serioase pentru industria auto.

Printre cei care iau în considerare achiziția unui vehicul electric, motivele sunt variate. Peste 42% dintre respondenți afirmă că o mașină electrică este mai ieftin de utilizat și întreținut, datorită numărului redus de componente mobile și costurilor mai mici de service. Prețurile ridicate la combustibili reprezintă un argument suplimentar pentru trecerea la electric, văzută de mulți ca o soluție mai accesibilă pe termen lung.

Aproximativ 28,5% dintre șoferi ar opta pentru un vehicul electric datorită taxelor reduse. În multe țări din UE, proprietarii de vehicule electrice beneficiază de impozite diminuate sau chiar eliminate. În România, mașinile electrice sunt scutite integral de taxa de înmatriculare și de impozitul anual.

Un alt factor important îl reprezintă subvențiile guvernamentale: 12,1% dintre participanți spun că ar alege un vehicul electric datorită sprijinului financiar oferit de stat. România oferă în prezent până la 7.500 de euro (aprox. 37.000 lei) pentru achiziția unui model electric nou.

Motivația ecologică este, de asemenea, prezentă: 13,2% dintre utilizatorii carVertical preferă vehiculele electrice pentru impactul redus asupra mediului. În orașele mari, precum București, extinderea zonelor cu emisii reduse face ca mașinile electrice să devină din ce în ce mai mult o necesitate pentru evitarea amenzilor, taxelor sau restricțiilor — aspect menționat de 3,8% dintre respondenți.

Tot mai multe state europene reduc sau elimină subvențiile pentru achiziția de vehicule electrice. Suedia a renunțat la ele în 2022, iar Germania la finalul lui 2023, ceea ce a dus imediat la scăderi importante ale vânzărilor de modele electrice noi.

În Statele Unite, măsurile adoptate în timpul administrației Donald Trump au redus considerabil sprijinul pentru vehiculele electrice — eliminarea unor mandate de vânzare, reducerea creditelor fiscale federale și înghețarea investițiilor în infrastructură — generând un climat de incertitudine pentru industria auto și încetinind ritmul de adoptare a EV-urilor.

În contrast cu tendința europeană, România a majorat în 2025 subvențiile pentru vehiculele electrice, a extins facilitățile fiscale și a intensificat investițiile în infrastructura de încărcare. Aceste măsuri au contribuit la menținerea României în fruntea Europei Centrale și de Est în ceea ce privește ritmul de adoptare a mașinilor electrice.

„Stimulentele guvernamentale sunt o modalitate costisitoare de a stimula vânzările vehiculelor electrice, dar adevărata problemă este sustenabilitatea”, notează Buzelis. „De îndată ce aceste stimulente sunt reduse, prețurile suportate de cumpărători vor crește considerabil. Cererea reală va crește doar atunci când oamenii vor începe să aleagă aceste vehicule în mod organic, nu pentru că sunt susținute de subvenții ci pentru că vor economisi sume semnificative reducând costurile de funcționare, lucru pe care se pare că nu îl iau încă în considerare.”

Întrebați de ce nu ar cumpăra un vehicul electric, 35,4% dintre respondenții din România au indicat prețul ridicat, 23,9% au menționat autonomia insuficientă, 25,3% au invocat infrastructura deficitară, iar 8% sunt preocupați de valoarea redusă de revânzare (alte motive: 7,4%).

Buzelis explică faptul că, deși vehiculele electrice au în prezent o valoare de revânzare mai mică, acest lucru poate reprezenta un avantaj pentru cumpărătorii de pe piața second-hand: „Cei care caută un vehicul electric folosit pot găsi oferte excelente, inaccesibile în cazul mașinilor pe benzină sau motorină.”

El subliniază și că primul val de adopție a fost deja depășit: „Cei interesați de electric au deja un vehicul. În plus, mașinile electrice pot funcționa foarte bine ca vehicule secundare, iar cumpărătorii încep să ia în calcul această opțiune.”

În 2025, numeroși producători auto au anunțat reduceri considerabile de personal, în contextul costurilor crescute, al tarifelor și al reconfigurării liniilor de producție. Stellantis a suspendat temporar 900 de angajați în cinci fabrici din SUA și a oprit activitatea unor unități din Mexic și Canada. General Motors a declanșat mai multe valuri de concedieri, însumând peste 3.000 de locuri de muncă, iar Nissan ia în calcul închiderea a șapte fabrici și eliminarea a 10.000 de posturi la nivel global.

Alți producători importanți — precum Porsche, Volvo și Volkswagen — au anunțat, de asemenea, restructurări, semnalând o transformare amplă a industriei auto, forțată de presiunile pieței.

Concurența agresivă din partea producătorilor chinezi contribuie și ea la schimbarea dinamicii sectorului. BYD, în plină expansiune în Europa, a depășit Tesla la vânzările de vehicule electrice cu baterie (BEV) pentru prima dată în aprilie 2025, înregistrând o creștere de 359% față de anul precedent, în ciuda tarifelor mai mari impuse de UE pentru importurile de vehicule electrice din China. Deși este prea devreme pentru a stabili dacă mărcile chineze vor convinge majoritatea europenilor să treacă la electric, impactul asupra economiei și industriei europene este deja vizibil.

Rezultatele provin dintr-un sondaj afișat în ecranul de încărcare al raportului carVertical, desfășurat între 15 și 22 aprilie 2025. Au participat aproximativ 16.000 de respondenți din 35 de țări. Deoarece sondajul a vizat exclusiv utilizatorii carVertical, eșantionul reprezintă persoane interesate activ de autovehicule second-hand. Cele mai multe răspunsuri au provenit din Polonia, Franța și România.