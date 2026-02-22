Potrivit actelor publicate ca parte a dosarului aflat pe rol, banca ar fi informat reclamanții încă din februarie 2021 despre decizia de închidere a anumitor conturi. Informația este consemnată într-o declarație a fostului director administrativ al JPMorgan, Dan Wilkening:

„În februarie 2021, JPMorgan a informat reclamanţii că anumite conturi deschise la CB şi PB ale JPMorgan vor fi închise”

Abrevierile „CB” și „PB” fac referire la diviziile de bancă comercială și bancă privată ale instituției financiare.

Decizia privind relațiile bancare vine într-un climat tensionat în mediul corporativ american, după atacul asupra Capitoliului SUA din 6 ianuarie 2021. În acea perioadă, mai multe companii și organizații au ales să își reevalueze colaborările cu Donald Trump și entitățile asociate acestuia.

Printre exemplele menționate se află:

-retragerea sprijinului din partea unor firme de avocatură;

-decizia PGA of America de a anula organizarea Campionatului PGA 2022 la clubul din Bedminster;

-distanțarea unor parteneri comerciali de Trump Organization.

Conform documentelor din dosar, notificările trimise în 19 februarie 2021 către Donald Trump și Trump Organization nu ar fi inclus o justificare explicită a deciziei.

Într-una dintre scrisori, banca a precizat că poate: „stabili că interesele unui client nu mai sunt servite de menţinerea unei relaţii cu J.P. Morgan Private Bank”

Formula standard nu oferă detalii privind motivele concrete ale întreruperii relației contractuale.

JPMorgan Chase, cea mai mare bancă din Statele Unite, a transmis anterior că acțiunea în justiție intentată de Trump este nefondată. Până în prezent, reprezentanții instituției nu au oferit comentarii suplimentare privind documentele recent publicate.

Nici avocații băncii nu au reacționat imediat la solicitările presei internaționale.

De partea cealaltă, reprezentanții legali ai fostului lider de la Casa Albă susțin că documentele întăresc acuzațiile formulate în instanță.

„o concesie devastatoare care dovedeşte întreaga afirmaţie a preşedintelui Trump”

Mai mult, aceștia afirmă:

„a recunoscut că a întrerupt în mod ilegal şi intenţionat relaţiile bancare cu preşedintele Trump, familia sa şi afacerile sale, provocând prejudicii financiare copleşitoare”

Donald Trump acuză JPMorgan Chase că și-ar fi încălcat propriile politici interne și că decizia ar fi fost influențată de considerente politice.

În plângerea depusă, fostul președinte susține că banca ar fi încercat să îl izoleze pentru a profita de „valul politic” generat după evenimentele de la Capitoliu.

Scrisorile privind închiderea conturilor au fost introduse în dosar ca parte a unei moțiuni prin care JPMorgan Chase solicită transferarea cauzei de la tribunalul federal din Miami către o instanță din New York.

Argumentul principal invocat de bancă:

„Legăturile copleşitoare pe care această dispută le are cu New Yorkul întăresc acest rezultat”

Cazul readuce în atenție dezbaterea privind relația dintre marile instituții financiare și clienții cu expunere politică ridicată. Închiderea conturilor, deși permisă contractual în anumite condiții, poate genera controverse atunci când este asociată cu factori reputaționali sau politici.

Procesul dintre Donald Trump și JPMorgan Chase rămâne în desfășurare, iar documentele recent publicate ar putea juca un rol important în etapele următoare ale procedurii judiciare.