Premierul ungar Viktor Orban a spus sâmbătă, la un miting din Kecskemet, că alegerile parlamentare din 2026 vor fi ultimele înaintea unui război care se apropie. El a explicat că tipul de guvern care va fi ales atunci va decide soarta Ungariei în privința războiului. Dacă va fi un guvern pro-Bruxelles, acesta ar putea duce țara la război, iar dacă va fi un guvern care se concentrează pe interesele naționale, atunci Ungaria ar putea rămâne în afara conflictului.

Orban a mai spus că războiul din Ucraina nu este departe, nici geografic, nici politic. El a acuzat liderii europeni că au decis ca Europa să meargă la război și că Uniunea Europeană construiește o economie de război care nu este făcută doar pentru câteva luni. În opinia sa, Ungaria se poate baza doar pe ea însăși și, dacă nu reușește să facă asta bine, ar putea ajunge într-o situație în care toată lumea va fi inamicul ei, nu prieten.

Premierul a adăugat că, deși războiul este un lucru rău, mulți din Occident văd în el o sursă de bani, iar interesul financiar ajunge să fie mai important decât poziția de putere.

„Tipul de guvern pe care îl vom avea în 2026 va însemna soarta noastră cu privire la război. Dacă vom avea un guvern pro-Bruxelles, el ne va duce în război, dar dacă vom avea un guvern interesat de aspectul naţional, atunci vom avea o şansă de a sta în afara războiului. Războiul din Ucraina nu este departe, nici geografic, nici politic. „Este evident pentru noi că războiul poate fi doar un lucru rău, dar cei din Occident nu gândesc aşa, ei cred că din asta pot fi făcuţi bani şi banii predomină tot mai mult asupra poziţiei de putere în această privinţă”, a declarat premierul Ungariei.

Orban și-a exprimat speranța că, în săptămânile următoare, se va vorbi tot mai deschis despre ce se va întâmpla cu cele 220-230 de miliarde de euro din activele rusești înghețate.

El a remarcat că, pe măsură ce trece timpul, deciziile țărilor din vestul Europei legate de război „au scăpat din mâinile politicienilor” și au ajuns, parțial, în mâinile oamenilor de afaceri.

Orban a considerat răutăcioasă decizia Uniunii Europene de a nu-i acorda Ungariei o scutire de la sancțiunile împotriva Rusiei în sectorul energetic, mai ales după ce președintele american Donald Trump i-a dat Budapestei o astfel de scutire de la sancțiunile SUA împotriva Moscovei.

În opinia sa, Bruxelles-ul vede sancțiunile UE împotriva Rusiei ca pe o politică comercială și crede că nu este nevoie de unanimitatea tuturor țărilor membre.