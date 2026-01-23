Președintele SUA, Donald Trump, l-a dat în judecată pe Jamie Dimon, șeful JPMorgan Chase, dar și banca în sine. El susține că i-au închis conturile la începutul anului 2021 din motive politice, imediat după evenimentele de la 6 ianuarie și după ce și-a terminat mandatul.

Procesul, depus în Florida, spune că Trump și firmele lui au fost clienți ai băncii timp de zeci de ani și că închiderea conturilor nu avea nicio justificare de afaceri, ci era legată de politică. În documente se arată că reclamanții cred că banca a acționat astfel pentru că nu era de acord cu opiniile politice conservatoare ale lui Trump și pentru că a vrut să se distanțeze de el din motive „woke”.

Plângerea susține că JPMorgan a închis conturile pentru că momentul politic i s-a părut potrivit pentru asta.

Trump și ceilalți reclamanți cer cel puțin 5 miliarde de dolari despăgubiri. Închiderea conturilor s-ar fi făcut în primele luni ale lui 2021, după atacul de la Capitoliu și după ce Joe Biden a fost confirmat câștigător la alegeri. Până acum, JPMorgan nu a comentat procesul.

JPMorgan Chase & Co. este o companie multinațională americană de servicii bancare și financiare, formată prin fuziunea din decembrie 2000 dintre J.P. Morgan & Co. și The Chase Manhattan Corporation. Sediul central se află în New York City. JPMorgan Chase este cea mai mare dintre cele „patru mari” bănci din Statele Unite și este cea mai mare bancă din lume după capitalizarea de piață la momentul 2024.

JPMorgan Chase își are rădăcinile în unele dintre cele mai vechi instituții financiare din SUA. Acestea includ The Bank of the Manhattan Company, fondată în 1799 sub conducerea politicianului Aaron Burr, și Drexel Morgan & Co., o bancă comercială înființată în 1871, specializată în investiții feroviare. Din anul 2000, JPMorgan Chase și-a extins semnificativ activele, achiziționând în special Bank One în 2004 și preluând activele aflate în dificultate ale Bear Stearns și Washington Mutual în timpul crizei financiare din 2007-2008.

În timpul crizei bancare din 2023, JPMorgan Chase a achiziționat activele First Republic Bank după ce aceasta a fost confiscată de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) din cauza unei deteriorări rapide a bazei sale de active. JPMorgan Chase are o gamă extinsă de servicii și operațiuni – de la servicii bancare pentru consumatori, corporate și de investiții până la tehnologie financiară – clasificate în patru domenii principale de afaceri.

Filiala Morgan a corporației își are originea în Drexel, Morgan & Co., care a fost fondată în 1871 de J.P. Morgan și Anthony Drexel și a jucat un rol crucial în finanțarea industriei americane. Firma a jucat un rol esențial în reorganizarea principalelor companii feroviare și finanțarea consolidărilor industriale care au dus la formarea U.S. Steel, prima corporație de miliarde de dolari din lume.

După moartea lui Drexel, în 1893, J.P. Morgan a reorganizat compania, redenumind-o J.P. Morgan and Company, Inc. în 1895. Sub conducerea lui Morgan, aceasta avea să devină o forță majoră în domeniul bancar comercial, de investiții și privat. În 1914 (anul de după moartea fondatorului J. Pierpont Morgan), J.P. Morgan and Co. și-a stabilit sediul central la numărul 23 de pe Wall Street, o clădire emblematică supranumită ulterior „Casa lui Morgan”, simbolizând imperiul bancar al J.P. Morgan.