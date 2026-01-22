În opinia lui Iancu Guda, datele bugetare sunt suficient de clare pentru a arăta o schimbare de direcție, iar ignorarea acestora poate fi pusă fie pe seama relei-voințe, fie a superficialității. Unul dintre cele mai relevante elemente este reducerea cheltuielilor cu salariile din sectorul public.

În decembrie 2025 a fost înregistrată cea mai mare scădere lunară a salariilor bugetare de după 1989, de aproximativ 3 miliarde de lei. Per total, în semestrul al doilea din 2025, cheltuielile salariale din sectorul public au scăzut cu 4,6 miliarde de lei, în timp ce în primul semestru acestea crescuseră cu 7,8 miliarde de lei. Evoluția lunară a cheltuielilor de personal evidențiază această schimbare de politică fiscală, potrivit informațiilor publicate de analist pe Facebook.

Diferențele dintre sectorul privat și cel public sunt, de asemenea, vizibile în dinamica salariilor. În mediul privat, salariile au crescut anual cu 4,4%, în timp ce în sectorul public acestea au scăzut cu 2,2%. Analistul amintește că în a doua jumătate a anului 2024, guvernul Ciolacu majorase salariul mediu din sectorul public cu aproape 20% și pensiile cu 24%, creșteri realizate pe bază de datorie și deficit, fără ca aceste măsuri să se reflecte într-un câștig electoral.

„Cifrele privind executia bugetara arata din ce in ce mai bine, avem deja informatii publice pentru decembrie Deficitul fiscal in 2025 a fost cu 15 mld lei sub cel asumat fata de UE, 7.7% din PIB vs 9.4% in 2024, in conditiile in care primul semestru a fost dezastruos (guv Ciolacu a lasat un deficit in primul semestru cu 6 miliarde lei mai mare vs H1 2024). Sincer, doar cineva rau intentionat ori superficial (care nu are rabdare sa inteleaga) nu vede si nu recunoaste aceste cifre vizibile din satelit: cea mai mare scadere a salariilor din sectorul public intr-o singura luna din Romania dupa ‘89: cca 3 miliarde lei doar in dec 2025. In semestrul II anul trecut (guv. Bolojan) salariile din sectorul public au SCAZUT cu 4.6 mld lei, in primul semestru au CRESCUT cu 7.8 mld lei. Vedeti tabelul cu evolutie lunara cheltuieli personal in sectorul public priviti evolutia cresterii salariului (an la an) in privat (+4.4%) vs public (SCADE CU 2.2%). Ciolacu a crescut salariul mediu in sectorul public cu aproape 20% in H2 2024 si pensiile cu 24% (evident, pe datorie si deficit) si tot a pierdut alegerile. investitiile PNRR si fonduri europene accelereaza in semestrul II 2025 la maxim istoric, ridicand total investitii publice la 7.2% din PIB in 2025 (cel mai bun rezultat din istorie)”, a scris analistul economic pe Facebook.

Un alt element pozitiv semnalat este accelerarea investițiilor finanțate prin PNRR și fonduri europene în semestrul al doilea din 2025, acestea atingând un maxim istoric. Ca urmare, investițiile publice totale au ajuns la 7,2% din PIB în 2025, cel mai bun rezultat din istoria României din acest punct de vedere.

Pentru primele 11 luni ale anului, datele disponibile indică mai multe evoluții favorabile, urmând ca execuția detaliată pentru luna decembrie să confirme sau chiar să îmbunătățească aceste rezultate. Subvențiile și ajutoarele sociale au scăzut cu 33%. Încasările din TVA au fost de două ori mai mari în luna noiembrie față de aceeași lună a anului trecut, respectiv o creștere de 30%, mult peste nivelul de 16% care ar fi rezultat din majorarea taxei, inflație și consum, ceea ce indică o reducere a economiei subterane. Încasările din impozitul pe salarii au crescut cu 14%, iar cele din contribuțiile sociale cu 10%, ritmuri mult peste creșterea salariului mediu de 4,4%, ceea ce sugerează o diminuare a muncii la negru. În același timp, costul de finanțare al datoriei statului a scăzut la cel mai redus nivel de după octombrie 2024.

„Ce mai avem in primele 11 luni (executia detaliata la decembrie in curand, probabil arata si mai bine):

– Subventiile si ajutoarele sociale scad cu 33%.

– TVA se incaseaza de doua ori mai mult in luna noiembrie vs anul trecut (30%) fata de cat trebuia sa fie din majorare taxa + inflatie + consum (16%) => scade economia subterana

– incasarile din impozit salariu (+14%) si contributii sociale (+10%) mult peste cresterea salariului (4,4%) => scade munca la negru

– costul de finantare al datoriei statului scade la minimul dupa oct 2024 ( inainte de #turudoiînapoi CG)

Incasarile sunt convins ca vor creste in continuare in 2026 datorita reformelor ANAF (sistemul de control pe baza de analize risc, nu unde au chef si interes inspectorii sa verifice) si masurilor de constrangere (ai datorii fiscale mari pe business si vrei esalonare (credit fisval) trebuie fideiusiune (garantie cu avere personala actionar)”, a mai scris analistul.

Iancu Guda anticipează că veniturile bugetare vor continua să crească și în 2026, ca urmare a reformelor implementate la nivelul ANAF. Printre acestea se numără trecerea la un sistem de control bazat pe analize de risc, în locul verificărilor aleatorii sau discreționare, precum și măsuri de constrângere pentru recuperarea datoriilor fiscale. Astfel, firmele cu datorii fiscale mari care solicită eșalonări vor trebui să ofere fideiusiuni, respectiv garanții cu averea personală a acționarilor.

Analistul critică modul în care aceste evoluții sunt prezentate în spațiul public, susținând că există numeroase manipulări în presă, potrivit cărora guvernul nu ar fi făcut nimic în afară de creșteri de taxe, că doar mediul privat ar suporta ajustările sau că nu ar exista reforme.

„Se manipuleaza mult in presa: “nu au facut nimic, doar cresteri de taxe” / “doar privatul plateste, la sectorul public nimic” / “zero reforme”. Toate minciuni, doar ca sa decredibilizeze guvernul determinat sa avanseze in zona cea mai dura: plafonare pensii speciale la 70% din salariul net (astazi este 80% din brut, DUBLU, fara precedent in UE si probabil in lume)

legile justitiei: judecare dosare coruptie cu prioritate in regim de urgenta 6-12 luni / eliminare prescriere coruptie si evaziune / confiscarea averilor si constrangere parasirea tarii pana la termenul final

reforma la companiile de stat si listarea minoritara la BVB pentru transparenta si performanta”, a completat analistul.

