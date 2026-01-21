Economistul Cristian Socol contestă modul în care este prezentată public reducerea deficitului bugetar, afirmând că aceasta nu reflectă o îmbunătățire reală a finanțelor publice, ci rezultatul direct al nerealizării investițiilor programate.

Într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook, Socol susține că discursul oficial privind scăderea deficitului este înșelător, mai ales în contextul înghețării salariilor și pensiilor și al majorării taxelor, măsuri care au contribuit la accelerarea inflației.

Potrivit economistului, atingerea unei ținte de deficit mai mici decât cea anunțată la rectificarea bugetară ar trebui, în teorie, să fie un semnal pozitiv, întrucât ar putea conduce la costuri mai reduse de finanțare și la dobânzi mai mici.

În practică însă, spune Cristian Socol, reducerea a fost obținută prin sacrificarea investițiilor publice asumate prin buget.

Datele execuției bugetare indică investiții realizate de 137 de miliarde de lei, cu aproximativ 12 miliarde de lei sub alocarea bugetară de 149 de miliarde de lei, nivel menținut atât la prima, cât și la a doua rectificare bugetară, inclusiv la cea din noiembrie, când autoritățile nu mai puteau invoca lipsa de date pentru o programare corectă.

Cristian Socol mai arată că deficitul bugetar din 2024 este doar cu 6,4 miliarde de lei mai mic față de anul anterior, deși nu s-au realizat investiții de circa 13 miliarde de lei.

În același timp, creșterea TVA și a accizelor a dus inflația la aproximativ 10%, iar înghețarea salariilor și pensiilor a pus o presiune suplimentară asupra profesorilor, persoanelor cu dizabilități, mamelor gravide și, în general, asupra românilor cu venituri mici și din clasa de mijloc.