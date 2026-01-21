Guvernul condus de Ilie Bolojan va analiza joi, 22 ianuarie, un proiect de lege care introduce o regulă temporară pentru pensionarii care lucrează în sectorul public și în companii cu capital majoritar de stat.

Potrivit proiectului, aceștia ar urma să poată rămâne în activitate până la vârsta de 70 de ani, însă pentru anumite categorii, în special pentru beneficiarii pensiilor de serviciu și militare, menținerea în muncă ar fi condiționată de o reducere drastică a pensiei pe perioada angajării.

Măsura se aplică personalului plătit din fonduri publice conform Legii-cadru nr. 153/2017, dar și angajaților din regii autonome, societăți și companii naționale, precum și firmelor în care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționar unic sau majoritar. În plus, sunt vizate și persoanele din autorități de reglementare. Textul proiectului precizează că pensionarii pot continua activitatea doar cu acordul anual al angajatorului și numai până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

În forma propusă, nu este vorba despre o modificare punctuală a unei singure legi a pensiilor, ci despre un mecanism temporar aplicat cumulului pensie–salariu în zona publică și parapublică, cu efect direct asupra pensiilor de serviciu și militare. Proiectul stabilește că prevederile se aplică până la 31 decembrie 2027 și prevede suspendarea aplicării oricăror dispoziții legale contrare pe această perioadă.

Cea mai severă condiție este introdusă pentru beneficiarii pensiilor de serviciu și pentru cei cu pensii în sistemul militar. Aceștia ar putea rămâne în activitate doar dacă își exprimă opțiunea de a continua munca și dacă acceptă reducerea cuantumului pensiei cu 85%.

Practic, pensia ar scădea la aproximativ 15% din valoarea sa actuală pe perioada în care persoana rămâne angajată.

Pentru pensionarii din sistemul public de pensii calculați pe principiul contributivității, proiectul menține condiția acordului anual al angajatorului. În plus, mecanismul se aplică și în cazul reîncadrării ulterioare, iar proiectul precizează explicit că foștii judecători sau procurori reîncadrați fără concurs rămân sub incidența prevederilor legale specifice statutului lor.

Pentru implementare, proiectul impune un calendar scurt. În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare, ordonatorii de credite și angajatorii trebuie să dispună încetarea de drept a contractelor de muncă sau a raporturilor de muncă ori de serviciu pentru pensionarii care nu își exprimă opțiunea cerută de lege.

În paralel, pentru cei care solicită menținerea în activitate, angajatorii trebuie să transmită opțiunea către casele de pensii sau casele sectoriale.

Casele de pensii ar urma să ajusteze cuantumul prin acte administrative specifice, emițând decizii de recalculare care evidențiază noul cuantum, aplicat de la data de întâi a lunii următoare exprimării opțiunii. La încetarea activității, revenirea la pensia integrală se face la cerere, pe baza documentului de încetare, tot de la data de întâi a lunii următoare încetării raportului de muncă sau de serviciu.

Proiectul prevede și excepții explicite: dispozițiile nu se aplică aleșilor locali sau persoanelor al căror mandat este stabilit expres prin Constituție, pe durata exercitării mandatului, precum și anumitor categorii de cadre didactice, inclusiv din instituția publică de formare a magistraților și din învățământul militar și juridic superior.

În același proiect sunt introduse și mecanisme conexe de guvernare. Pentru alte măsuri din proiect, Guvernul poate aproba derogări în cazuri temeinic justificate, prin memorandum, cu justificarea necesității și încadrarea în cheltuielile de personal din buget.

De asemenea, proiectul instituie un regim sancționator: nerespectarea prevederilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 20.000 până la 50.000 de lei, iar constatarea și aplicarea amenzii sunt realizate de persoane împuternicite prin ordin al ministrului Finanțelor.

Dacă proiectul rămâne în această formă, efectul imediat anticipat este reducerea masivă a stimulentului financiar pentru cumulul pensie de serviciu sau militară cu salariul, concomitent cu menținerea unei ferestre de lucru până la 70 de ani, condiționată anual de acordul angajatorului.

Astfel, autoritățile își propun să descurajeze în special cumulul pentru pensionarii cu pensii speciale, fără a elimina însă complet posibilitatea de a rămâne activi în sectorul public.