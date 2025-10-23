Guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, a avertizat că prăbușirea a două companii americane, First Brands și Tricolor, ar putea fi un semnal timpuriu al unor riscuri mai profunde în sistemul financiar global.

Într-o audiere în fața Camerei Lorzilor, el a afirmat că aceste falimente trebuie tratate cu maximă seriozitate, sugerând că „încep să bată clopotele de alarmă”, potrivit BBC.

Bailey a declarat că nu este încă limpede dacă cele două cazuri reprezintă incidente izolate sau dacă reflectă probleme structurale în piața creditelor private, acolo unde firmele se finanțează prin entități non-bancare. El a explicat că Banca Angliei va derula un „test de stres” pentru a evalua soliditatea acestor firme și pentru a identifica potențiale puncte de vulnerabilitate în sistem.

„Nu vreau să par prea alarmist în acest moment, dar există multe lucruri pe care încă nu le știm despre First Brands și Tricolor. Întrebarea esențială este: sunt aceste cazuri izolate sau sunt un semn că se întâmplă ceva fundamental în sectorul finanțelor și al activelor private? Este o întrebare pe care trebuie să o luăm foarte în serios”, a precizat Andrew Bailey.

Guvernatorul a atras atenția asupra complexității tot mai mari a structurilor de credit din sectorul privat, observând o revenire a unor practici similare celor din perioada premergătoare crizei din 2008.

Bailey a menționat că unele credite sunt „feliate și tranșate” în moduri care pot masca riscurile reale, iar acest fenomen reprezintă un motiv serios de îngrijorare. El a amintit și că, înainte de colapsul financiar global, piața ipotecară fusese considerată neimportantă pentru stabilitatea generală, o evaluare care s-a dovedit complet eronată.

„Începem să vedem ceea ce se numea pe vremuri „felierea și tranșarea” structurilor de credit. Pentru cei care au fost implicați înainte de criza financiară, aici încep să sune alarmele”, spune Bailey.

Avertismente similare au fost exprimate și peste Atlantic. Jamie Dimon, directorul executiv al JPMorgan Chase, a afirmat recent că falimentele First Brands și Tricolor ar putea fi doar începutul unei serii de probleme mai largi, sugerând că „dacă vezi un gândac, cel mai probabil sunt mai mulți”.

„Radarul meu se activează când văd astfel de lucruri. Probabil nu ar trebui să spun asta, dar dacă vezi un gândac, cel mai probabil sunt mai mulți”, a afirmat oficialul american.

La rândul ei, Sarah Breeden, viceguvernator al Băncii Angliei responsabilă cu stabilitatea financiară, a declarat că instituția observă „vulnerabilități clare” în sistemul de finanțare privată și a subliniat că există paralele evidente cu dinamica care a precedat criza financiară globală.