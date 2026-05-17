Guvernul din Marea Britanie va prezenta săptămâna viitoare propuneri detaliate pentru relaxarea reglementărilor bancare introduse în scopul prevenirii unei noi crize financiare de amploarea celei din 2008.

Printre măsurile vizate se numără atenuarea regulilor de tip „ring-fencing”, care obligau marile instituții financiare să separe strict activitățile de colectare a economiilor (retail) de cele de investiții.

Măsurile vor fi incluse în noul proiect de lege privind îmbunătățirea serviciilor financiare (Enhancing Financial Services Bill), o inițiativă legislativă menită să reducă fricțiunile de reglementare din sectorul financiar.

Schimbările legislative, susținute de premierul Keir Starmer și aprobate de ministrul de Finanțe din Marea Britanie, Rachel Reeves, au ca scop îmbunătățirea accesului la finanțare pentru companiile britanice și reducerea costurilor operaționale pentru cei mai mari creditori ai țării.

Conform surselor guvernamentale citate de Sky News și Reuters, propunerile detaliate urmează să fie anunțate oficial în cursul zilei de luni, 18 mai 2026.

Cea mai importantă modificare operațională aflată în discuție va permite băncilor din Marea Britanie să împartă funcțiile administrative esențiale (back-office) între diviziile de retail și cele de investiții.

Practic, ambele entități vor putea utiliza aceleași sisteme IT, echipe de conformitate și infrastructuri operaționale, eliminând astfel cheltuielile masive generate de menținerea unor structuri paralele.

Regulile actuale de „ring-fencing”, intrate în vigoare complet în anul 2019 în baza recomandărilor Comisiei Independente pentru Activitatea Bancară, se aplică instituțiilor care dețin depozite de bază de peste 35 de miliarde de lire sterline.

Pragul vizează în prezent cinci mari grupuri bancare:

Lloyds

NatWest

HSBC

Barclays

Santander UK

Băncile cu un profil predominant domestic din Marea Britanie, precum Lloyds și NatWest, vor beneficia cel mai rapid de pe urma acestor relaxări, deoarece costurile actuale de conformitate le afectează direct marjele pentru creditele ipotecare și împrumuturile destinate întreprinderilor mici.

În schimb, băncile de talie medie și cele de tip „challenger”, care nu au fost niciodată obligate să aplice această separare strictă, nu vor înregistra reduceri de costuri, ci doar vor asista la eficientizarea marilor lor competitori.