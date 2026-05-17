Marea Britanie modifică regulile stricte impuse sectorului bancar după criza din 2008
Guvernul din Marea Britanie va prezenta săptămâna viitoare propuneri detaliate pentru relaxarea reglementărilor bancare introduse în scopul prevenirii unei noi crize financiare de amploarea celei din 2008.
Printre măsurile vizate se numără atenuarea regulilor de tip „ring-fencing”, care obligau marile instituții financiare să separe strict activitățile de colectare a economiilor (retail) de cele de investiții.
Măsurile vor fi incluse în noul proiect de lege privind îmbunătățirea serviciilor financiare (Enhancing Financial Services Bill), o inițiativă legislativă menită să reducă fricțiunile de reglementare din sectorul financiar.
Schimbările legislative, susținute de premierul Keir Starmer și aprobate de ministrul de Finanțe din Marea Britanie, Rachel Reeves, au ca scop îmbunătățirea accesului la finanțare pentru companiile britanice și reducerea costurilor operaționale pentru cei mai mari creditori ai țării.
Conform surselor guvernamentale citate de Sky News și Reuters, propunerile detaliate urmează să fie anunțate oficial în cursul zilei de luni, 18 mai 2026.
Marile instituții financiare vor partaja serviciile administrative pentru a reduce costurile operaționale
Cea mai importantă modificare operațională aflată în discuție va permite băncilor din Marea Britanie să împartă funcțiile administrative esențiale (back-office) între diviziile de retail și cele de investiții.
Practic, ambele entități vor putea utiliza aceleași sisteme IT, echipe de conformitate și infrastructuri operaționale, eliminând astfel cheltuielile masive generate de menținerea unor structuri paralele.
Regulile actuale de „ring-fencing”, intrate în vigoare complet în anul 2019 în baza recomandărilor Comisiei Independente pentru Activitatea Bancară, se aplică instituțiilor care dețin depozite de bază de peste 35 de miliarde de lire sterline.
Pragul vizează în prezent cinci mari grupuri bancare:
- Lloyds
- NatWest
- HSBC
- Barclays
- Santander UK
Băncile cu un profil predominant domestic din Marea Britanie, precum Lloyds și NatWest, vor beneficia cel mai rapid de pe urma acestor relaxări, deoarece costurile actuale de conformitate le afectează direct marjele pentru creditele ipotecare și împrumuturile destinate întreprinderilor mici.
În schimb, băncile de talie medie și cele de tip „challenger”, care nu au fost niciodată obligate să aplice această separare strictă, nu vor înregistra reduceri de costuri, ci doar vor asista la eficientizarea marilor lor competitori.
|Aspect Analizat
|Detalii și Impact în Piață
|Impact și Relevanță Sectorială
|Obiectivul Principal
|Relaxarea regulilor de tip „ring-fencing” implementate în 2019 pentru a preveni riscurile sistemice.
|Stimularea economiei prin reducerea barierelor de reglementare.
|Modificare Cheie
|Permiterea partajării funcțiilor de back-office (sisteme IT, echipe de conformitate și infrastructură).
|Eliminarea cheltuielilor paralele majore între diviziile aceleiași bănci.
|Instituții Vizate
|Giganții financiari cu depozite de bază de peste £35B: Lloyds, NatWest, HSBC, Barclays, Santander UK.
|Măsura vizează exclusiv marii jucători care dețin majoritatea depozitelor.
|Principalii Beneficiari
|Băncile cu profil predominant domestic (ex: Lloyds și NatWest).
|Creșterea directă a marjelor la creditele ipotecare și împrumuturile IMM.
|Efect asupra Competitorilor
|Băncile medii și de tip „challenger” nu primesc reduceri de costuri.
|Liderii de piață devin mai agili și mai competitivi din punct de vedere al costurilor.
|Context și Surse Guvernamentale
|Proiectul de lege Enhancing Financial Services Bill (13 mai 2026), aprobat de Rachel Reeves.
|Date oficiale confirmate prin intermediul agențiilor Sky News și Reuters.
