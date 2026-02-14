În Marea Britanie, sectorul bancar trece printr-o schimbare fără precedent, cu peste 120 de sucursale bancare care se închid doar în această săptămână.

Această tendință este parte a unei restructurări pe termen lung a rețelelor fizice ale marilor bănci, pe fondul creșterii serviciilor bancare digitale și a preferinței clienților pentru plăți online și contactless.

Marile bănci britanice își adaptează rețelele fizice pentru a răspunde schimbării comportamentului clienților. Lloyds Banking Group a anunțat că va închide încă 95 de sucursale în perioada mai 2026 – martie 2027. Din acestea:

53 sucursale Lloyds Bank

31 sucursale Halifax

11 sucursale Bank of Scotland

Acestea se adaugă celor 49 de sucursale care vor fi închise până în octombrie 2026, ca parte a unui plan început în 2021 pentru închiderea a 136 de sucursale până în martie 2026. După finalizarea tuturor ajustărilor, rețeaua Lloyds va avea 610 sucursale în întreaga țară.

Și NatWest își reduce rețeaua fizică, planificând închiderea a 32 de sucursale. În total, în 2026 sunt programate 230 de închideri, în 2027 alte 15, iar 28 rămân la date încă neprecizate.

Din februarie 2022, peste 2.236 de sucursale britanice au fost închise sau și-au anunțat planul de închidere, ceea ce echivalează cu cel puțin o sucursală închisă pe zi sau opt pe săptămână. Această schimbare obligă clienții să utilizeze aplicațiile mobile și serviciile online, reducând interacțiunea directă cu băncile fizice.

Pe de altă parte, comunitățile locale resimt lipsa accesului la servicii bancare fizice, iar autoritățile explorează soluții alternative, cum ar fi centrele comunitare de servicii financiare sau parteneriatele cu magazine locale pentru tranzacții esențiale.

Trendul închiderii sucursalelor evidențiază impactul tehnologiei asupra economiei tradiționale și felul în care digitalizarea transformă interacțiunea clienților cu banii lor.

Băncile din Franța își modernizează rețeaua de bancomate pentru a se adapta la creșterea tranzacțiilor digitale. Bancomatele clasice sunt înlocuite treptat cu modele multifuncționale, care permit atât retrageri, cât și depuneri de numerar sau cecuri. Aceste aparate recunosc automat banca clientului și oferă interfețe ușor de utilizat, simplificând procesul de tranzacționare.

Până la finalul anului 2026, mii de astfel de automate vor fi instalate în sucursale și în locații publice, permițând clienților accesul la serviciile bancare fără taxe suplimentare, indiferent de banca la care au contul.