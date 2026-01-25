Potrivit lui Claudio de Sanctis, membru al Comitetului executiv al Deutsche Bank și responsabil pentru segmentul de clienți privați, planul actual prevede închiderea a încă aproximativ 100 de unități, după restructurările realizate în ultimii ani.

La finalul anului trecut, Deutsche Bank și subsidiara sa Postbank operau peste 750 de sucursale în Germania, deservind aproximativ 19 milioane de clienți. Deși banca consideră că prezența fizică rămâne importantă, rolul sucursalelor urmează să fie redefinit.

Conducerea instituției susține că activitatea din agenții trebuie să se concentreze mai mult pe consiliere și mai puțin pe sarcini administrative, care pot fi preluate de soluții digitale.

„Angajaţii noştri petrec în prezent prea mult timp cu probleme administrative. Ei ar trebui să aibă mai mult timp pentru a acorda consiliere”, a afirmat de Sanctis.

Deutsche Bank investește în dezvoltarea unor instrumente de asistență bazate pe inteligență artificială, menite să extindă utilizarea serviciilor digitale și să îmbunătățească experiența clienților. În acest context, banca pregătește lansarea unui nou sistem de suport digital.

„În semestrul doi din 2026, vom oferi clienţilor asistenţă digitală, un fel de majordom, care iniţial le va explica cum să folosească aplicaţia. În ultimele 18 luni numărul de utilizatori ai aplicaţiei a crescut cu aproape 20%. Vrem să creştem semnificativ numărul utilizatorilor activi”, a explicat oficialul Deutsche Bank.

În ciuda digitalizării accelerate, conducerea Deutsche Bank subliniază că interacțiunea directă cu consilierii bancari va rămâne esențială în cazul deciziilor financiare importante, precum achiziția unei locuințe sau realizarea unor investiții semnificative.

„Vrei să ştii că o parte importantă a vieţii tale de acest tip nu are loc în cloud, un loc în care nu poţi ajunge”.

Claudio de Sanctis a recunoscut că tranziția către digitalizare va avea efecte asupra numărului de angajați, însă a precizat că reducerea personalului se va face treptat. Potrivit acestuia, banca nu va înlocui angajații care ies la pensie sau părăsesc instituția din alte motive, evitând astfel concedierile forțate.

Transformarea Deutsche Bank reflectă o tendință mai largă din sectorul bancar european, unde instituțiile financiare își ajustează rețelele fizice și investesc masiv în tehnologie pentru a răspunde schimbărilor din comportamentul clienților.