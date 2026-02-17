Șefii băncilor din Marea Britanie au spus că vor organiza prima lor întâlnire pentru a discuta crearea unei alternative britanice la Visa și Mastercard. Motivația este teama că Donald Trump ar putea întrerupe funcționarea sistemelor de plăți americane.

Întâlnirea va fi condusă de directorul Barclays din Marea Britanie, Vim Maru, și va avea loc joi. La ea vor participa mai mulți finanțatori din City-ul londonez, care vor contribui la înființarea unei noi companii de plăți, pentru a se asigura că economia britanică funcționează chiar dacă apar probleme.

Inițiativa a fost discutată de ani de zile, dar recentele comentarii ale lui Trump despre aliații NATO și Groenlanda au crescut îngrijorările că dependența de companiile americane ar putea afecta plățile din Marea Britanie și, implicit, întreaga economie.

Un raport din 2025 al Autorității de Reglementare a Sistemelor de Plăți din Marea Britanie arată că aproximativ 95% din tranzacțiile cu carduri în țară se fac prin Visa și Mastercard. Această dependență a devenit mai importantă pe măsură ce oamenii folosesc tot mai puțin numerar.

Un director implicat în proiect a declarat pentru „The Guardian” că, dacă Visa și Mastercard ar fi oprite, economia britanică ar reveni la nivelul anilor 1950, când oamenii și firmele foloseau numai numerar. El a spus că Marea Britanie are nevoie de un sistem de plăți propriu.

S-a menționat că perturbările ar putea fi serioase, citând exemplul Rusiei, unde 60% din plăți se fac prin Visa și Mastercard. Acolo, sancțiunile SUA au forțat companiile să oprească serviciile, lăsând oamenii fără acces la bani și fără posibilitatea de a cumpăra produse.

În Uniunea Europeană, politicienii sunt și ei preocupați de dependența de sistemele de plăți americane și au spus că este important să existe rețele locale care să nu poată fi închise de alte țări.

Președintele Comisiei Europene pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului European, Aurore Lalucq, a avertizat luna trecută că dependența de Visa și Mastercard este periculoasă, pentru că Donald Trump ar putea opri aceste servicii. Ea a cerut urgent Comisiei Europene să creeze un sistem de plăți european, spunând că avertismentul este clar.

În schimb, Marea Britanie abordează problema mai calm. Visa și Mastercard colaborează cu inițiativa, participând alături de mai multe bănci și companii de plăți, precum Santander UK, NatWest, Nationwide, Lloyds Banking Group, rețeaua ATM Link și Coventry Building Society. Oficialii britanici au spus că este nevoie de un sistem de rezervă, dar nu au menționat direct amenințările din partea SUA ca motiv pentru preocupările lor.

Viceguvernatorul Băncii Angliei, Sarah Breeden, a spus recent că, într-un context de risc cibernetic și operațional în creștere, noul sistem ar putea oferi o siguranță suplimentară. Ea a explicat că ar fi o cale alternativă de plată în situații rare în care sistemele existente s-ar opri.

Joe Garner, fostul director al Nationwide și consilier guvernamental pentru plăți, a declarat, la rândul său, că Marea Britanie trebuie să pună în practică acest sistem, indiferent de schimbările politice. El a spus că era necesar înainte și este la fel de necesar acum, iar evenimentele recente nu schimbă asta.

Finanțatorii din City vor crea cadrul legal, planurile de conducere și modelele de finanțare pentru noua alternativă de plăți, numită DeliveryCo. În paralel, banca va pregăti planurile de infrastructură, care vor fi predate grupului anul viitor. Se estimează că sistemul ar putea fi lansat până în 2030.

Mastercard și Visa au spus că sunt dedicate activității lor în Marea Britanie și că văd cu bine apariția unei alternative care să le concureze. Visa a precizat că sprijină oferirea de plăți digitale sigure și inovatoare și că o concurență corectă între diferite soluții va aduce mai multe opțiuni, inovație și creștere economică în țară.

Mastercard a afirmat că investește de zeci de ani în Marea Britanie, oferind modalități convenabile și sigure de a plăti și de a primi plăți și că rămâne angajată să sprijine afacerile locale și comerțul internațional.

Asociația UK Finance, care a sprijinit administrativ proiectul DeliveryCo, a refuzat să comenteze. Ministerul de Finanțe și Banca Angliei au fost contactate pentru declarații, dar nu au oferit comentarii.