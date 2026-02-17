Comentând evoluțiile recente din climatul internațional și semnalele transmise la Conferința de Securitate de la München, Nicușor Dan a subliniat că o serie de repere considerate stabile în ultimii ani sunt acum rediscutate.

„Evident că sunt puse în discuție chestiuni care păreau stabile odată pentru totdeauna”.

Președintele a evidențiat faptul că dimensiunea economică devine un factor tot mai influent în ecuația geopolitică:

„Economicul începe să aibă o pondere tot mai mare în relațiile internaționale. Vorbim de tarife, vorbim de protecționism, vorbim de o interpătrundere între securitate și economie”.

Potrivit șefului statului, această interdependență obligă statele să își regândească strategiile, întrucât deciziile economice, comerciale și energetice au implicații directe asupra securității.

În fața acestor transformări, Nicușor Dan a insistat asupra menținerii echilibrului între obligațiile externe și interesul național:

„Față de acest context, noi trebuie să fim realiști. Trebuie, pe de o parte, să ne păstrăm angajamentele internaționale. Avem trei mari piloni: Statele Unite, Uniunea Europeană și NATO. Pe de altă parte, trebuie (…) să vedem interesul național”.

Mesajul președintelui sugerează că România trebuie să își adapteze politicile la noile realități globale fără a afecta coerența relațiilor cu partenerii strategici.

Întrebat dacă situația de securitate a României este mai serioasă în această perioadă, șeful statului a reiterat că țara noastră beneficiază de garanții ferme:

„Noi avem un parteneriat strategic cu Statele Unite și România este țară membră NATO”.

Președintele a explicat că discuțiile privind reașezările din cadrul Alianței Nord-Atlantice nu sunt noi, acestea fiind anunțate de mai mulți ani, în special în ceea ce privește contribuțiile financiare ale statelor europene.

„Europa a înțeles mesajul. Am avut angajamentul (…) de a crește cheltuielile militare”.

În acest context, Nicușor Dan a reafirmat încrederea în funcționarea NATO:

„NATO în ansamblul său funcționează și oferă garanțiile suficiente de securitate ale României”.

Totodată, a subliniat că securitatea nu poate depinde exclusiv de garanțiile externe:

„Suntem protejați, numai că pentru asta trebuie să facem niște eforturi de echipare militară”.

Șeful statului a arătat că Uniunea Europeană își consolidează dimensiunea de apărare:

„Uniunea Europeană a conștientizat ușoara ei slăbiciune militară și a pornit mai multe programe de înzestrare, între care programul SAFE, în care și noi am aplicat”.

Aceste inițiative urmăresc întărirea capacităților defensive europene și reducerea dependențelor externe în domeniul securității.

Potrivit președintelui, majorarea bugetelor pentru apărare va deveni o constantă în următorii ani:

„În următorii ani (…) va fi o creștere a cheltuielilor militare”.

Această evoluție poate genera și oportunități economice:

„Asta va da și perspective importante de dezvoltare pentru economia militară (…) inclusiv România”.

Industria de apărare ar putea deveni un vector de investiții, modernizare tehnologică și creare de locuri de muncă.

Referindu-se la cooperarea cu Statele Unite, Nicușor Dan a precizat:

„Avem o prezență americană substanțială în România și asta este o garanție importantă de securitate”.

El a explicat că retragerea unei forțe rotaționale în urmă cu câteva luni nu modifică arhitectura strategică generală.