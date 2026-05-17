Inteligența artificială începe să joace un rol tot mai important în administrarea finanțelor personale, iar tot mai mulți consumatori o folosesc pentru economii, investiții și protecția datelor financiare. Potrivit celei de-a doua ediții a studiului EY Global AI Sentiment, aproape jumătate dintre respondenții la nivel mondial au apelat la AI în ultimele șase luni pentru decizii financiare.

Cercetarea EY, realizată pe un eșantion de peste 18.000 de persoane din 23 de țări, arată că interesul pentru inteligența artificială în sectorul financiar a crescut accelerat în ultima perioadă.

Cum folosesc consumatorii inteligența artificială în domeniul financiar

Datele studiului arată că AI este utilizată deja pentru investiții, detectarea fraudelor, recomandări financiare și gestionarea bugetului personal.

Domeniu de utilizare AI Procent respondenți Decizii de economisire și investiții 49% Detectarea și prevenirea fraudelor financiare 50% Protejarea datelor financiare personale 18% Recomandări de produse financiare 21% Bugetare și administrarea finanțelor personale 18%

Totodată, peste o treime dintre respondenți spun că ar considera „foarte” sau „extrem de” util ca inteligența artificială să ofere recomandări financiare personalizate și să automatizeze anumite procese financiare.

EY România: încrederea în AI depinde de transparență și reguli clare

Specialiștii EY avertizează că utilizarea tot mai extinsă a inteligenței artificiale în sectorul financiar face necesară consolidarea regulilor privind utilizarea datelor și guvernanța AI.

Aurelia Costache, Partener, AI Lead, EY România: „În România, accelerarea utilizării inteligenței artificiale în decizii financiare face din guvernanța AI o prioritate strategică, nu un exercițiu de conformitate. Încrederea consumatorilor se construiește prin reguli clare, transparență și responsabilitate în utilizarea datelor. Companiile care investesc acum în guvernanță solidă a AI vor putea scala inovația în siguranță și vor câștiga un avantaj competitiv real într-o piață încă în maturizare.”

Potrivit EY România, piața locală se confruntă încă cu diferențe majore între familiarizarea populației cu AI și integrarea reală a tehnologiei în servicii financiare moderne.

Răzvan Pîrnac, Partener, Financial Services Risk Management, EY România: „România reflectă aceeași schimbare evidențiată în cercetările recente EY, unde inteligența artificială trece de la experimentare la decizii financiare cotidiene, dar cu contraste locale puternice. Avem deja o infrastructură financiară modernă, cu peste 26 de milioane de carduri bancare active, conform Băncii Naționale a României, însă doar aproximativ o treime dintre români folosesc servicii de internet banking, conform datelor Eurostat.”

Acesta a subliniat că aproape 7 din 10 români folosesc deja AI în viața de zi cu zi, însă mai puțin de 20% utilizează constant această tehnologie, iar sub 6% dintre companii au integrat-o într-un mod structurat.

Studiul EY arată că tinerii sunt cei mai deschiși la utilizarea inteligenței artificiale pentru administrarea banilor și recomandări financiare.

Generație Nivel de adopție AI în gestionarea finanțelor Generația Z (14-29 ani) 68% Mileniali (30-45 ani) 65% Generația X (46-61 ani) 18%-27% în funcție de utilizare Baby Boomers (62-80 ani) 10%-22%

Milenialii sunt categoria care utilizează cel mai frecvent AI pentru recomandări financiare, detectarea fraudelor și automatizarea proceselor de despăgubire.

Raportul EY arată că persoanele cu studii superioare și angajații cu normă întreagă au cel mai ridicat nivel de încredere în inteligența artificială.

Categoria analizată Nivel ridicat de încredere în AI Persoane cu studii universitare Aproximativ 50% Persoane cu studii liceale 25%-28% Angajați full-time care folosesc AI pentru produse financiare 28% Studenți 23% Pensionari 7%

Specialiștii atrag atenția că, pe măsură ce AI devine tot mai prezentă în sectorul financiar, companiile vor trebui să investească mai mult în transparență, securitate și reguli clare pentru a câștiga încrederea consumatorilor.