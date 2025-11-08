Progresele în combaterea crizei ecologice globale sunt subminate de nedeclararea impactului companiilor asupra ecosistemelor, potrivit noului studiu EY 2025 Nature Action Barometer (pdf).

Studiul a analizat rapoartele publicate de 435 de companii, cu un capital total de piață de peste 50 de trilioane de USD, din diverse sectoare, printre care bunuri de larg consum, energie, horeca și tehnologie. S-a obținut o vedere de ansamblu a modului în care companiile își fac publice impactul și dependențele față de natură, comparativ cu recomandările recunoscute la nivel global ale Grupului operativ pentru publicarea informațiilor financiare referitoare la natură (TNFD).

Studiul a concluzionat că majoritatea companiilor (93%) menționează natura în rapoartele lor, dar nu furnizează toate detaliile care ar fi necesare ca părțile cointeresate să poată lua decizii informate în materie de riscuri, guvernanță sau investiții. Doar puțin peste un sfert (26%) dintre companii includ în raportările lor informații aliniate cu TNFD, ceea ce indică o potențială lipsă de transparență în privința impactului, a dependențelor, a riscurilor și oportunităților asociate cu natura.

În plus, doar 13% dintre companiile participante la sondaj elaborează un raport separat privind progresele realizate prin prisma recomandărilor TNFD sau includ în rapoartele existente detalii clare despre aceste progrese.

Dr. Velislava Ivanova, lider EY Global Strategy and Markets, Climate Change and Sustainability Services, a declarat: „Planeta noastră este amenințată pe mai multe fronturi, iar jumătate dintre cele mai grave zece riscuri sunt legate de natură. Observăm cu toții creșterea accentuată a numărului de fenomene meteorologice extreme și amploarea devastatoare a pierderii biodiversității. Numai anul acesta am avut cea mai caldă vară înregistrată în Europa, incendii de pădure devastatoare în SUA și Canada și defrișări accelerate în Brazilia, Indonezia și în alte zone. Având în vedere dependența lor de resursele naturale, companiile nu își pot permite să rămână pasive și să spere că situația se va rezolva de la sine.

Multe companii înțeleg acum mai bine riscurile legate de natură, iar, din discuțiile cu liderii, se desprinde clar concluzia că mulți dintre ei iau deja măsuri. Dar, pentru a gestiona riscurile și oportunitățile și a-i ajuta pe stakeholderi să ia decizii în cunoștință de cauză, companiile trebuie să prezinte date credibile, să colaboreze eficient la nivelul întregului lanț valoric și să dispună de un sistem de guvernanță clar în ceea ce privește natura”.

Studiul EY 2025 Nature Action Barometer a examinat măsura în care companiile raportează în concordanță cu cele 14 recomandări formulate de TNFD în patru domenii sau „piloni de raportare”: guvernanță, strategie, managementul riscurilor și al impactului și indicatori și obiective. Companiilor le sunt atribuite punctaje pentru numărul de recomandări în raport cu care publică informații („acoperire”) și pentru gradul de detaliere și măsura în care respectă recomandările TNFD („conformitate”).

Companiile oferă cele mai multe informații la capitolul guvernanță, cu o medie de 87% pentru acoperire și 31% pentru conformitate. În schimb, progresele în ceea ce privește elaborarea strategiilor și obiectivele sunt mai puțin clare: companiile au înregistrat un punctaj mediu de 72% pentru acoperire, 23% pentru conformitatea cu recomandările TNFS în ceea ce privește strategia și 22% pentru conformitatea în ceea ce privește indicatorii.

O altă concluzie a studiului este că doar 3% dintre companii au publicat obiective „pozitive pentru natură”, adică cele menite să aibă un impact net pozitiv asupra mediului natural.

Barometrul oferă și o imagine a raportărilor efectuate de companii la nivel regional. Nouă din zece companii (91%) din regiunea America au declarat că raportează în conformitate cu recomandările TNFD într-o anumită măsură, comparativ cu 94% în regiunile Europa, Orientul Mijlociu, India, Africa (EMEIA) și Asia-Pacific (APAC).

Ivanova a adăugat: „Recomandările TNFD oferă companiilor un cadru solid pentru raportarea impactului asupra naturii și, pe bună dreptate, pun accent nu doar pe numărul de recomandări acoperite, ci și pe detaliile furnizate.

Companiile care realizează cu regularitate raportări detaliate reușesc să interacționeze eficient cu stakeholderii și să facă progrese mult mai rapid în ceea ce privește construirea rezilienței, gestionarea riscurilor și valorificarea oportunităților de creștere. În ultimă instanță, aceste companii sunt cele care se află în prima linie a luptei pentru protejarea planetei noastre”.