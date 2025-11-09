Joi, Trump a participat la un anunț oficial privind reducerea prețurilor la medicamentele populare pentru slăbit, vorbind din spatele biroului Resolute alături de alți oficiali.

În timpul declarațiilor, în anumite momente, președintele părea că are ochii închiși, iar în altele încerca să-i mențină deschiși, frecându-se chiar la ochi la un moment dat.

President Donald Trump seemed to struggle to keep his eyes open during a roughly 20-minute stretch at an Oval Office event on drug-price cuts. Sitting behind the Resolute Desk, Trump’s eyes repeatedly closed while his deputies took turns giving remarks. https://t.co/bBrgTWcULi pic.twitter.com/040BaDoleM — The Washington Post (@washingtonpost) November 8, 2025

photos of Trump sleeping through yesterday’s Oval Office event via Andrew Harnik of Getty pic.twitter.com/zurDLxkFVt — Aaron Rupar (@atrupar) November 7, 2025

Imaginile au provocat reacții critice din partea adversarilor politici ai lui Trump. Biroul de presă al guvernatorului Californiei, democratului Gavin Newsom, unul dintre cei mai vocali opozanți ai președintelui, a distribuit materialele video de la eveniment, comentând: „SOMNOROSUL DON S-A ÎNTORS”.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Taylor Rogers, a transmis pentru CNN că președintele Trump nu a adormit în timpul evenimentului. Oficialul a subliniat că Trump a vorbit pe tot parcursul anunțului, răspunzând la numeroase întrebări ale presei, și a evidențiat că reducerea istorică a prețurilor la două medicamente va aduce economii semnificative și va salva vieți. Rogers a criticat totodată mass-media liberală pentru că ar încerca să promoveze o narațiune negativă în loc să acopere impactul pozitiv al evenimentului.

„Preşedintele nu dormea; de fapt, el a vorbit pe tot parcursul evenimentului şi a răspuns la multe întrebări ale presei în timpul acestui anunţ, care reprezintă o reducere istorică a preţurilor pentru americani la două medicamente ce îi ajută pe americanii care se luptă cu diabetul, bolile de inimă, obezitatea şi alte afecţiuni. Acest anunţ al preşedintelui Trump va economisi o sumă semnificativă de bani şi va salva nenumărate vieţi americane, şi totuşi mass-media liberală, care eşuează, vrea să promoveze o naraţiune fără sens în loc să acopere acest eveniment”, a comentat oficialul Casei Albe.

DOZY DON IS BACK! pic.twitter.com/TQHaMi9YaF — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) November 7, 2025

Trump apare frecvent în public și participă la sesiuni lungi de întrebări și răspunsuri, iar asistenții și membrii cabinetului îi laudă rezistența și disponibilitatea non-stop. Cu o zi înainte de evenimentul de joi, el a susținut un discurs economic de peste o oră în Miami și a efectuat recent un turneu în trei țări din Asia.

Întrebările despre starea sa de sănătate persistă, președintele având 79 de ani – cel mai în vârstă investit vreodată în funcție. Luna trecută, Trump a trecut printr-un control medical la Walter Reed, inclusiv un examen RMN. În timpul verii, medicii l-au diagnosticat cu insuficiență venoasă cronică, o afecțiune comună odată cu vârsta, iar el a fost observat cu echimoze pe mâini, pe care le atribuie strângerii de mâini.

Oboseala publică nu este neobișnuită: chiar și președinți mai tineri, precum Barack Obama, își frecau ochii în timpul summiturilor lungi. Trump l-a criticat anterior pe Joe Biden, poreclindu-l „Sleepy Joe”, iar și acesta, cel mai în vârstă președinte din istorie, a fost surprins închizând ochii în timpul unor apariții publice.