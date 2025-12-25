Crăciunul nu trebuie transformat într-o perioadă a exceselor, a risipei sau a muncilor istovitoare, avertizează părintele Gabriel Cazacu, preot la Mănăstirea Cașin din București. Într-o declarație făcută la postul de televiziune Digi24, acesta a reamintit că zilele de sărbătoare sunt rânduite pentru liniște sufletească, rugăciune și comuniune, nu pentru activități care încalcă spiritul creștin al Crăciunului.

Potrivit părintelui, în aceste zile este interzis, din perspectivă religioasă, să se facă munci grele, fie în gospodărie, fie pe câmp, deoarece sărbătorile sunt închinate lui Dumnezeu și sfinților, iar orice lucru făcut în acest timp „nu sporește”. El a explicat că respectarea acestor zile reprezintă o formă de cinstire a lui Dumnezeu și de așezare a vieții într-un ritm al credinței și al păcii interioare.

Conform spuselor sale, Crăciunul nu ar trebui să fie un prilej pentru consum excesiv de alimente sau pentru risipă, subliniind că suntem chemați la cumpătare și responsabilitate față de darurile primite. În locul belșugului ostentativ, credincioșii sunt îndemnați să transforme ceea ce au în ajutor concret pentru cei nevoiași sau proveniți din medii defavorizate.

Spiritul sărbătorii este denaturat atunci când sunt ignorate nevoile celor singuri sau marginalizați, spune el, precizând că există o datorie morală și creștină de a fi aproape de aceștia și de a-i primi în comunitate. Totodată, el a amintit că zilele de Crăciun nu sunt potrivite pentru indiferență, egoism sau lipsă de solidaritate.

Părintele Gabriel Cazacu a transmis că adevăratul sens al Crăciunului nu se regăsește în excese sau în activități care tulbură liniștea sărbătorii, ci în dăruire, moderație, rugăciune și iubire față de aproapele.

„După un an marcat de numeroase evenimente, este momentul să ne regăsim liniștea sufletească. Aceasta este perioada în care suntem îndemnați să iertăm mai mult și să ne iubim aproapele. Crăciunul ne amintește de valorile esențiale ale credinței creștine – bunătatea, bucuria și speranța – și ne îndeamnă la solidaritate și generozitate. În aceste zile, cu toții suntem încurajați să fim mai atenți la nevoile celor din jur, să dăruim mai mult și să facem acte de caritate creștină. În locul risipei, Crăciunul ne cheamă la cumpătare și responsabilitate, la transformarea belșugului din casele noastre în ajutor concret pentru persoanele nevoiașe sau provenite din medii defavorizate. Din bucatele pregătite cu ocazia sărbătorilor, să oferim cu smerenie și recunoștință pachete de pomană, în amintirea celor care nu mai sunt printre noi. Este un gest care unește rugăciunea cu fapta bună și care păstrează vie legătura dintre iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de semeni. Tot acum să ne amintim cu dragoste și recunoștință de strămoșii noștri, de cei care ne-au dat viață și de oamenii binefăcători care ne-au marcat existența. Gândul nostru se îndreaptă și către cei care își petrec sărbătorile în singurătate, față de care avem datoria morală și creștină de a le fi aproape, de a-i primi în casele și la mesele noastre, ca parte firească a comunității. Crăciunul este una dintre cele mai importante sărbători ale ortodoxiei, un prilej de odihnă sufletească și de recunoștință față de Dumnezeu pentru toate binecuvântările revărsate asupra noastră. Aceste zile sunt rânduite pentru liniște, rugăciune și comuniune, nu pentru munci grele, nici în gospodărie, nici pe câmp. Este un timp al cumpătării, în care suntem chemați să consumăm alimente cu moderație și să privim cu responsabilitate darurile pe care le avem. Potrivit rânduielii bisericești, zilele de sărbătoare sunt închinate sfinților, iar orice lucru făcut nu sporește. Respectarea acestui timp de sărbătoare este o formă de cinstire a lui Dumnezeu și de așezare a vieții noastre într-un ritm al credinței, al mulțumirii și al păcii interioare. Spiritul autentic al sărbătorii se regăsește în capacitatea de a dărui din ceea ce avem, de a împărtăși și de a fi împreună, în pace, solidaritate și iubire față de aproapele nostru”, a transmis preotul.

Arhim. Ioachim Pârvulescu explica că, potrivit Sfintei Scripturi, Dumnezeu a poruncit oamenilor să muncească șase zile și să se odihnească în ziua a șaptea. În creștinism, zilele de odihnă sunt Duminica și sărbătorile marcate cu cruce roșie în calendar.

Respectarea acestor zile aduce echilibru pe plan cosmic, biologic, ecologic, psihologic și duhovnicesc, în timp ce nerespectarea lor poate atrage pedepse divine asupra familiei, manifestate prin certuri, necazuri, boli sau alte suferințe.

Potrivit Arhim. Ioachim Pârvulescu, în Duminici și sărbătorile cu cruce roșie, nu trebuie efectuate lucrări gospodărești sau de câmp; în aceste zile oamenii trebuie să meargă la biserică pentru Sfânta Liturghie, să se odihnească, să se roage și să citească cărți duhovnicești.