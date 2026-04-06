Secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, a arătat că decizia finală va aparține PSD și va fi luată în urma unui vot extins, la care vor participa peste 5000 de membri. Potrivit acestuia, în urma reuniunilor regionale ale formațiunii, majoritatea colegilor s-au pronunțat pentru rămânerea la guvernare, însă într-o nouă formulă.

Acesta a subliniat că direcția partidului va fi stabilită colectiv, așa cum s-a întâmplat și în momentul intrării la guvernare. Declarațiile au fost făcute la un eveniment organizat la Constanța de Organizația Patronală a Industriei de Apărare, cu ocazia celebrării a 22 de ani de la aderarea României la NATO.

„Am participat la reuniunile regionale ale PSD și majoritatea colegilor au susținut varianta de a rămâne la guvernare într-o nouă formulă. Vom vedea votul pe 20, pentru că doar atunci vom ști exact ceea ce își doresc colegii. Vor fi peste 5000 de oameni care vor decide. Împreună am hotărât să intrăm la guvernare, împreună vom lua decizia”, a declarat Ștefan Radu Oprea.

La rândul său, europarlamentarul Vasile Dîncu a confirmat existența unor presiuni reale pentru schimbare în interiorul partidului. Acesta a explicat că nemulțumirea nu vizează doar o eventuală schimbare a premierului, ci o modificare mai amplă a configurației politice și a relațiilor interne, în condițiile în care PSD nu a reușit să impună o serie de programe sociale și un plan de relansare economică.

„Există o presiune din teritoriu pentru schimbare, pentru a schimba contractul politic în care am intrat. Nu este vorba doar despre schimbarea unui om, ci despre schimbarea configurației și a relațiilor interne, pentru că Partidul Social Democrat n-a reușit să-și impună o serie de programe sociale și un program de relansare economică”, a mai spus Vasile Dîncu.

Deși în spațiul public au apărut scenarii privind retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan sau renegocierea coaliției, liderii PSD evită să confirme aceste variante. Ștefan Radu Oprea consideră că este prematură o astfel de discuție înaintea votului, precizând că orice decizie a partidului va fi respectată.

„Este mult prea devreme să vorbim despre scenarii. Vedem pe 20 ce hotărâm împreună toți colegii. Eu ocup o funcție la propunerea partidului, iar dacă se va decide un lucru, îl voi respecta”, a subliniat Ștefan Radu Oprea.

În același timp, Vasile Dîncu a subliniat că nu există încă o hotărâre clară, iar decizia va fi una colectivă, luată împreună cu organizațiile din teritoriu, nu doar la nivel central. Acesta a descris scenariile vehiculate în spațiul public drept speculații și interpretări ale analiștilor, nu opțiuni discutate efectiv în partid.

„Nu știm care va fi votul colegilor. Va fi o decizie comună cu colegii din teritoriu, nu una luată doar la București. Sunt mai degrabă mișcări de șah gândite de analiști, nu opțiuni discutate în partid”, a declarat Vasile Dîncu.

Declarațiile liderilor social-democrați vin într-un context mai larg, marcat de discuții privind securitatea regională și rolul României în cadrul NATO. Ștefan Radu Oprea a evidențiat importanța contribuției fiecărui stat membru la alianță, subliniind că principala contribuție o reprezintă capacitatea de descurajare a conflictelor și că, deși există oportunități, timpul reprezintă un factor critic.

„Atunci când ești membru al unei alianțe, trebuie să ai și o contribuție. Cea mai bună contribuție este capacitatea noastră de descurajare a conflictelor. Avem o oportunitate, dar timpul nu ne este prieten”, a declarat Ștefan Radu Oprea.

Vasile Dîncu a abordat, la rândul său, provocările actuale ale alianței, arătând că, în prezent, componenta politică a NATO pare să slăbească, în timp ce dimensiunea militară rămâne esențială.

„Astăzi suntem într-o situație dificilă, parcă pilonul politic al NATO slăbește, dar cel militar rămâne foarte important. România este un pilon important al NATO și un furnizor de securitate în această zonă”, a completat Dîncu.

Acesta a subliniat că România are un rol important în cadrul alianței și acționează ca furnizor de securitate în regiune. Totodată, a evidențiat relația strânsă dintre Europa și Statele Unite, arătând că echilibrul euroatlantic presupune o dependență reciprocă între cele două părți și continuitatea alianței dincolo de schimbările politice.